Dinosaur Fossil Discovery in Jaisalmer: राजस्थानात डायनॉसोरच्या खुणा; जैसलमेरजवळ आढळली सांगाडासदृश रचना अन् ठसे

जैसलमेर : राजस्थानच्या जैसलमेर जिल्ह्यातील मेघा गावात तलावाजवळ मोठ्या हाडांसारखी दिसणारी सांगाडासदृश रचना आणि दगडांवर ठसे आढळली असून हे अवशेष डायनॉसोरचे असल्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत माहिती नाही. .तलावाजवळ खोदकाम करीत असताना गावकऱ्यांना मोठ्या हाडांसारखी दिसणारी सांगाडासदृश रचना आणि दगडांवर ठसे आढळले. हे प्राचीन अवशेष असावेत, असा अंदाज आल्याने पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग आणि प्रशासनाला कळवले असल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. या शोधाची अधिकृत नोंद झाली असून पुढील वैज्ञानिक तपासणीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली. पुरातत्त्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हे अवशेष डायनॉसोरचे असण्याची शक्यता आहे..काय सापडले?सुमारे दीड ते दोन मीटर लांबीचे हे जीवाश्म जवळच सापडलेल्या अंड्यासह सापडले आहे. ही अंडीदेखील त्याच सरपटणाऱ्या प्राण्याची असू शकतात, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. नारायण दास इनाखिया म्हणाले, ''या शोधामुळे जैसलमेर आता देशातील सर्वांत मोठ्या आणि सर्वांत व्यापक जीवाश्म स्थळांपैकी एक बनले आहे. .Heavy Rain: जम्मू विभागात पावसाचे थैमान; मृतांची संख्या नऊ वर, दोडा जिल्ह्यात भूस्खलन, वैष्णोदेवीचा मार्ग बंद.याबाबत अधिक तपासाची आवश्यकता आहे.'' यापूर्वीही जैसलमेरमध्ये अनेक महत्त्वाचे अवशेष सापडले होते. थियात गावात हाडांचे काही तुकडे आढळले होते. त्यानंतर, डायनॉसोरच्या पावलांचे ठसेही सापडले होते. सन २०२३ डायनॉसोरच्या अंड्यांच्या आकाराची अंडीही येथे मिळाल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.