राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक एस. पी. जननथन काळाच्या पडद्याआड

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता दिग्दर्शक एस. पी. जननथन (SP Jananathan) यांचं निधन झालं आहे. ते ६१ वर्षांचे होते. रविवारी सकाळी १० वाजता त्यांनी चेन्नईतील एका रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. एस.पी. जननथन यांच्या निधनामुळे दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. दिग्दर्शक अरुमुगकुमार यांनी ट्विट करत त्यांच्या निधनाच्या वृत्तास दुजोरा दिला आहे. एस.पी. जननथन यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून ओपोलो रुग्णालयात उपचार सुरु होते. या उपचारादरम्यान त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांची प्राणज्योत मालवली आहे.

"आपले दिग्दर्शक एस.पी. जननथन सर, यांची काही दिवसांपासून प्रकृती खालावली होती आणि त्यांच्यावर ओपोलो रुग्णालयात उपचार सुरु होते. आज सकाळी हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे त्यांची प्राणज्योत मालवली आहे. त्यांच्या मृतात्म्यास शांती लाभो", असं ट्विट दिग्दर्शक अरुमुगकुमार यांनी केलं आहे.

Our director #SPJananathan, sir , who was in a critical condition and was undergoing treatment at the Apollo hospitals, passed away at 10.07 am today morning after suffering a cardiac arrest. May his soul rest in peace.

— Arumugakumar (@Aaru_Dir) March 14, 2021