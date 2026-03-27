Flight Guidelines: विमानाच्या उड्डाणासाठी नवे नियम जाहीर! पायलटचा निर्णय अंतिम असणार; दबाव टाकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

Guidelines Issued for VVIP Flights: नागरी हवाई वाहतूक महासंचालकांनी व्हीव्हीआयपी उड्डाणांसाठी कडक नियम लागू केले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
Vrushal Karmarkar
Updated on

नागरी हवाई वाहतूक महासंचालकांनी (DGCA) व्हीव्हीआयपी प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानांसंदर्भात नवीन आणि कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यांचा मुख्य उद्देश स्पष्ट आहे की, प्रवासी कितीही प्रतिष्ठित असला तरी, कोणत्याही परिस्थितीत सुरक्षेशी तडजोड केली जाणार नाही. नवीन नियमांनुसार, परिस्थितीनुसार आवश्यक असल्यास वैमानिकांना उड्डाणे पुढे ढकलण्याचे, मार्ग बदलण्याचे किंवा रद्द करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

aeroplane travling
plane
Aviation Ministry
domestic flights

Related Stories

No stories found.