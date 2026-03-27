Flight Guidelines: विमानाच्या उड्डाणासाठी नवे नियम जाहीर! पायलटचा निर्णय अंतिम असणार; दबाव टाकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

नागरी हवाई वाहतूक महासंचालकांनी (DGCA) व्हीव्हीआयपी प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानांसंदर्भात नवीन आणि कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यांचा मुख्य उद्देश स्पष्ट आहे की, प्रवासी कितीही प्रतिष्ठित असला तरी, कोणत्याही परिस्थितीत सुरक्षेशी तडजोड केली जाणार नाही. नवीन नियमांनुसार, परिस्थितीनुसार आवश्यक असल्यास वैमानिकांना उड्डाणे पुढे ढकलण्याचे, मार्ग बदलण्याचे किंवा रद्द करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. .वैमानिकांच्या निर्णयांमध्ये कोणताही दबाव खपवून घेतला जाणार नाही, असे डीजीसीएने स्पष्ट केले आहे. विमानातील कोणत्याही तांत्रिक बिघाडाबाबत शून्य-सहिष्णुता धोरण अवलंबले आहे. हवामानाच्या परिस्थितीसाठी कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. हवामानाची परिस्थिती किमान मानकांपेक्षा कमी असल्यास उड्डाणांना परवानगी दिली जाणार नाही. या उड्डाणांसाठी केवळ किमान २,००० तासांचा उड्डाणाचा अनुभव असलेले अनुभवी वैमानिकच तैनात केले जातील. .विशेषतः निवडणुकीशी संबंधित उड्डाणे उच्च-जोखमीची म्हणून वर्गीकृत करण्यात आली आहेत. नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) प्रत्येक व्हीव्हीआयपी विमान प्रवासापूर्वी धोक्याचे मूल्यांकन करणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे संभाव्य धोके ओळखणे आणि आवश्यक ती कारवाई करणे शक्य होईल. नवीन नियमांनुसार, ऑपरेटर थेट जबाबदार धरले जातील. कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल..दुर्गम भागांतील हेलिपॅडवर आता अतिरिक्त तपासणी आणि सुरक्षा उपाययोजना लागू केल्या जातील, तसेच व्हीव्हीआयपी प्रवाशांना संभाव्य विलंब किंवा मार्गातील बदलांविषयी आगाऊ माहिती देणे बंधनकारक असेल. नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) हे स्पष्ट केले आहे की, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. देशातील व्हीव्हीआयपी विमानांची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.