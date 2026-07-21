Monsson Travel: पावसाळ्यात अनुभवा 'यूपीच्या मिनी काश्मीर'ची जादू! सोनभद्र, चित्रकूट अन् काशीतील निसर्गरम्य पर्यटन

पावसाळ्यात निसर्ग हिरवाईने नटतो आणि भटकंतीची मजा अनेकपटींनी वाढते. रिमझिम सरी, धुक्याने झाकलेले डोंगर, फेसाळणारे धबधबे आणि शांत वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल, तर उत्तर प्रदेशातील ही तीन पर्यटनस्थळे उत्तम पर्याय ठरू शकतात.. १. सोनभद्र – उत्तर प्रदेशचा 'मिनी काश्मीर'सोनभद्र हा उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक निसर्गसंपन्न जिल्ह्यांपैकी एक मानला जातो. पावसाळ्यात येथील डोंगर, दऱ्या आणि धबधबे अधिकच खुलून दिसतात.सलखन जीवाश्म उद्यान :हे जगातील सर्वात प्राचीन जीवाश्म उद्यानांपैकी एक मानले जाते. येथे सुमारे १५० कोटी वर्षांपूर्वीचे जीवाश्म पाहायला मिळतात..मुक्खा धबधबा :पावसाळ्यात उंचावरून कोसळणारा हा धबधबा पर्यटकांना विशेष आकर्षित करतो. फेसाळणारा पाण्याचा प्रवाह आणि आजूबाजूची हिरवाई मन मोहून टाकते.अगोरी आणि विजयगड किल्ले :हे दोन्ही ऐतिहासिक किल्ले पावसाळ्यात धुक्याच्या चादरीत लपेटलेले दिसतात. त्यामुळे इतिहास आणि निसर्ग यांचा सुंदर संगम अनुभवायला मिळतो.२. चित्रकूट – अध्यात्म आणि निसर्गाचा संगमप्रभू श्रीरामांनी वनवासातील बराच काळ चित्रकूटमध्ये घालवल्याची धार्मिक मान्यता आहे. त्यामुळे हे ठिकाण धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असून पावसाळ्यात त्याचे नैसर्गिक सौंदर्य अधिक खुलते..रामघाट, कामदगिरी पर्वत, गुप्त गोदावरी गुहा, हनुमान धारा आणि सती अनुसूया मंदिर परिसर पावसाळ्यात हिरवाईने नटलेला असतो. पावसाच्या सरी, मंदिरातील आरती आणि परिसरातील शांत वातावरण भाविकांना आणि पर्यटकांना वेगळाच अनुभव देते.३. वाराणसी – पावसाळ्यातील गंगा घाटांचे अप्रतिम रूपधार्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा जपणाऱ्या वाराणसीचे सौंदर्य पावसाळ्यात अधिक खुलून दिसते. गंगेच्या काठावरील घाट, प्राचीन मंदिरे आणि अरुंद गल्लींना पावसाच्या सरींमुळे वेगळेच आकर्षण प्राप्त होते.या काळात गंगेत नौकाविहार करण्याचा अनुभव संस्मरणीय ठरतो. संध्याकाळी होणारी भव्य गंगा आरती आणि पावसाच्या हलक्या सरी यांचा संगम पर्यटकांच्या मनात कायमची आठवण निर्माण करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.