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Monsson Travel: पावसाळ्यात अनुभवा 'यूपीच्या मिनी काश्मीर'ची जादू! सोनभद्र, चित्रकूट अन् काशीतील निसर्गरम्य पर्यटन

Mini Kashmir Sonbhadra travel guide: पावसाळ्यात सोनभद्रच्या हिरव्यागार दऱ्या, धबधबे आणि धुक्याने नटलेले किल्ले, चित्रकूटचा अध्यात्मिक निसर्गसंगम आणि वाराणसीच्या गंगा घाटांचे मोहक रूप पर्यटकांना अविस्मरणीय अनुभव देत
Beyond Temples: Explore Uttar Pradesh's Mini Kashmir and Hidden Monsoon Getaways

Beyond Temples: Explore Uttar Pradesh's Mini Kashmir and Hidden Monsoon Getaways

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पावसाळ्यात निसर्ग हिरवाईने नटतो आणि भटकंतीची मजा अनेकपटींनी वाढते. रिमझिम सरी, धुक्याने झाकलेले डोंगर, फेसाळणारे धबधबे आणि शांत वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल, तर उत्तर प्रदेशातील ही तीन पर्यटनस्थळे उत्तम पर्याय ठरू शकतात.

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