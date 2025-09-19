Disha Patani house firing : पाचवा आरोपी एन्काउंटरमध्ये जखमी; पोलिसांना गयावया करत म्हणू लागला...

Fifth Accused Injured in Encounter and Arrested in Disha Patani house firing Case : बॉलिवूड अभिनेत्री दिशा पाटनी हिच्या घरावर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात आता नवीन अपडेट समोर आली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी आता पाचव्या आरोपीला बरेली पोलिसांनी एन्काउंटर करून अटक केली आहे.
बिहारीपूर नदीच्या पुलाजवळ चकमक झाली होती. ज्यामध्ये १९ वर्षीय रामनिवास उर्फ दीपू हा जखमी झाला होता, यानंतर पोलिसांनी त्याला पकडले. हा आरोपी मूळचा राजस्थानमधील बेडकला येथील रहिवासी आहे. त्याच्या उजव्या पायाला गोळी लागल्याने तो जखमी झालेला आहे.
दरम्यान चकमकीनंतर जखमी आरोपीला उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले. टोळीतील इतर सदस्यांचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. याशिवाय आरोपीचा एक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे, ज्यामध्ये तो पोलिसांना विनवनी करत होता आणि म्हणत होता की, आता परत कधीही उत्तर प्रदेशात परत येणार नाही, बाबाजींच्या पोलिसांसमोर कधीही येणार नाही.
पोलिसांनी या आरोपीला अटक करून त्याच्याकडून एक पिस्तूल, चार जिवंत आणि चार रिकामी काडतूसंही हस्तगत केली आहेत. याशिवाय त्याचाच अनिल नावाचा साथीदारही पोलिसांच्या तावडीत सापडला आहे. हा सोनीपत जिल्ह्यातील राजपूर येथील आहे. त्याचाकडूनही एक पिस्तूल दोन जिवंत आणि चार रिकामी काडतूसं जप्त करण्यात आली आहेत. हे दोघेही जण नंबरप्लेट नसलेली दुचाकी घेऊन पळत होते.
