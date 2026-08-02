JSOU Admission 2026 सुरू; घरबसल्या शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची मोठी संधी! नोकरी करतानाही मिळवा पदवी

उच्च शिक्षण अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे आणि दूरस्थ शिक्षणाला चालना मिळावी, या उद्देशाने झारखंड स्टेट ओपन युनिव्हर्सिटी (JSOU)च्या बोकारो क्षेत्रीय केंद्रात जुलै २०२६ सत्रासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सेक्टर-३बी येथील माजी इग्नू (Ex-IGNOU) कॅम्पसमध्ये हे केंद्र असून, विद्यार्थ्यांना सुलभ, दर्जेदार आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्यावर विद्यापीठाचा भर आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...विविध पदवी आणि डिप्लोमा अभ्यासक्रम उपलब्धविद्यापीठात कला आणि वाणिज्य शाखेतील अनेक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश दिला जात आहे.पदवी (UG) स्तरावर हिंदी, इंग्रजी, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि बी.कॉम या अभ्यासक्रमांना प्रवेश दिला जात आहे. तसेच विविध पदव्युत्तर (PG) अभ्यासक्रमही उपलब्ध आहेत.याशिवाय रोजगाराच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारे १९ प्रकारचे डिप्लोमा आणि पीजी डिप्लोमा अभ्यासक्रमही विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आले आहेत..नोकरी करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त शिक्षण पद्धतीबोकारो क्षेत्रीय केंद्राचे प्रभारी हरेंद्र नाथ चौबे यांनी सांगितले की, नोकरी, व्यवसाय किंवा इतर कारणांमुळे नियमित महाविद्यालयात जाऊन शिक्षण घेणे शक्य नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ओपन युनिव्हर्सिटीची लवचिक शिक्षण पद्धती मोठी संधी ठरत आहे.क्षेत्रीय प्रभारी संजीव कुमार यांनी विद्यार्थी आणि पालकांना शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता वेळेत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.अधिक माहितीसाठी येथे संपर्कप्रवेश प्रक्रिया, पात्रता, शुल्क आणि अभ्यासक्रमांबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास इच्छुक विद्यार्थी झारखंड स्टेट ओपन युनिव्हर्सिटीच्या बोकारो क्षेत्रीय केंद्राला, सेक्टर-३बी येथील माजी इग्नू कॅम्पसमध्ये भेट देऊन माहिती मिळवू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.