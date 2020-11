Diwali 2020: 'फटाके फोडू नका तर खावा', कर्नाटकात साजरी होतेय विशेष दिवाळी

बेंगळूरू: Diwali 2020- दिवाळी आली की बरेच जण दंग असतात ते फटाका फोडण्यात. त्यामध्ये रॉकेट, सुतळी बाँम्ब, लक्ष्मी तोटा आणि विविध फटक्यांचा समावेश असतो. संपूर्ण दिवाळीत फटाक्या जाळल्याने पर्यावरणाचंही मोठं नुकसान होतं. यावर्षी दिल्लीसह आसपासच्या इतर शहरांत फटाके फोडण्यास सक्त मनाई आहे. उत्तर प्रदेशातीलही काही शहरांत यावेळेस फटाके फोडण्यास बंदी घातली आहे.

अशातच कर्नाटकातून एक विशेष बाब समोर आली आहे. यामध्ये, 'या दिवाळीत फटाके फोडू नका तर ते खावा' अशी हाक दिली जात आहे. इथं चॉकलेट फटाक्यांच्या रुपात विकली जात आहेत, यामुळेच फटाके फोडू नका तर ते खावा असा सल्ला दिला जात आहे. या चॉकलेटची नावे रॉकेट, सुतळी बाँम्ब, लक्ष्मी तोटा अशी आहेत. हे सर्व चॉकलेट फटाक्यांसरखे विकले जात आहेत.

