PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदींनी दिवाळी शुभेच्छा देताना केले खास आवाहन; अयोध्येत २६ लाख दिव्यांचा जागतिक विक्रम!

संपूर्ण देशभरात दीपावलीच्या सणाची धामधूम सुरू आहे. रस्त्यांपासून गल्ल्यांपर्यंत सर्वत्र रंगीबेरंगी रोषणाई आणि गोडवा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देत एकता, सलोखा आणि समृद्धीचा संदेश दिला आहे..सोमवारी सकाळी 'एक्स' (X) वर पोस्ट करत पंतप्रधानांनी लिहिले, "दिवाळीच्या निमित्ताने सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. हा प्रकाशपर्व आपल्या जीवनात सलोखा, आनंद आणि समृद्धी घेऊन येवो. सर्वत्र सकारात्मकतेचे वातावरण निर्माण व्हावे.".पंतप्रधानांनी या पवित्र सणाला केवळ आनंदाचे प्रतीक मानले नाही, तर 'व्होकल फॉर लोकल' (Vocal for Local) या भावनेतून देशाची आत्मनिर्भरता मजबूत करण्याची संधी असल्याचेही सांगितले.https://x.com/narendramodi/status/1979947034460197319?s=19.यापूर्वी रविवारी पंतप्रधानांनी लोकांना आवाहन केले होते की, त्यांनी या दिवाळीत 'स्वदेशी' उत्पादनांचा वापर करून सण साजरा करावा. त्यांनी सांगितले, "जेव्हा आपण भारतीय वस्तू खरेदी करतो, तेव्हा आपण १४० कोटी देशवासियांच्या मेहनत आणि सर्जनशीलतेचा सन्मान करतो.".पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, "या सणाच्या निमित्ताने देशवासियांच्या मेहनत आणि नवनिर्मितीचा उत्सव साजरा करूया. भारतीय उत्पादने खरेदी करा आणि अभिमानाने सांगा - हे 'स्वदेशी' आहे! तुम्ही जी वस्तू खरेदी केली आहे, ती इतरांना प्रेरणा देण्यासाठी सोशल मीडियावर जरूर सामायिक करा." हे आवाहन 'व्होकल फॉर लोकल' अभियानाला अधिक बळकट करणारे आहे. याचा उद्देश स्थानिक कारागीर, हस्तकलाकार आणि लहान उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे आहे..अयोध्येत २६ लाख दिव्यांनी इतिहास रचलादिवाळीच्या एक दिवस आधी रामनगरी अयोध्या नगरीत दीपोत्सवाचा एक अविश्वसनीय नजारा पाहायला मिळाला, ज्यामुळे संपूर्ण जग चकित झाले. 'दीपोत्सव २०२५' च्या निमित्ताने सरयू नदीच्या किनारी एकाच वेळी २६ लाखाहून अधिक मातीचे दिवे प्रज्वलित करून अयोध्येने गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये आपले नाव नोंदवले..उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग आणि अयोध्या जिल्हा प्रशासन यांनी संयुक्तपणे या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत एकूण २६,१७,२१५ दिवे प्रज्वलित करण्यात आले. सरयू किनाऱ्यावर एकाच वेळी हजारो दिव्यांच्या चमकाने एक असे दृश्य निर्माण केले की, देश-विदेशातील लोक मंत्रमुग्ध झाले..या भव्य आयोजनात विविध विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि संस्थांमधील ३० हजारहून अधिक स्वयंसेवकांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. दीपोत्सव कार्यक्रमात २,१२८ भाविकांनी सामूहिक सरयू आरती केली, ज्यामुळे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय झाले. सरयू किनारी जळणाऱ्या दिव्यांची सोनेरी रोषणाई आणि आरतीचा नाद यामुळे अयोध्या नगरीला एक अलौकिक आभा प्राप्त झाली..