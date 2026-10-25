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Diwali Fraud: दिवाळी लकी ड्रॉ, गिफ्ट आणि अवाजवी डिस्काउंटच्या आमिषाला बळी पडू नका; सायबर पोलिसांचा इशारा

Fake Shopping Websites: दिवाळी आणि धनत्रयोदशीच्या काळात लकी ड्रॉ, मोफत भेटवस्तू आणि ८० ते ९० टक्के सवलतींच्या आमिषाने ऑनलाइन फसवणूक होण्याचा धोका वाढला आहे. बनावट वेबसाइट्स आणि अनोळखी लिंकपासून सावध राहण्याचे आवाहन सायबर पोलिसांनी केले आहे.
Cyber Police Warn Consumers Against Fake Diwali Shopping Websites, Lucky Draws and Unrealistic Discounts

Cyber Police Warn Consumers Against Fake Diwali Shopping Websites, Lucky Draws and Unrealistic Discounts

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दिवाळी आणि धनत्रयोदशीच्या सणासुदीच्या काळात ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना लक्ष्य करण्यासाठी सायबर भामट्यांनी बनावट वेबसाइट्सचा वापर सुरू केला आहे. नामांकित ब्रँडच्या नावाने हुबेहूब दिसणारी संकेतस्थळे तयार करून इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे आणि घरगुती वस्तूंवर ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत सवलतींचे आमिष दाखवले जात आहे. या माध्यमातून ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक करण्यासोबतच त्यांची गोपनीय बँकिंग माहिती चोरण्याचा धोका आहे. त्यामुळे ऑनलाइन खरेदी करताना सावध राहण्याचे आवाहन सायबर पोलिसांनी केले आहे.

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