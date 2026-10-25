Diwali Fraud: दिवाळी लकी ड्रॉ, गिफ्ट आणि अवाजवी डिस्काउंटच्या आमिषाला बळी पडू नका; सायबर पोलिसांचा इशारा

दिवाळी आणि धनत्रयोदशीच्या सणासुदीच्या काळात ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना लक्ष्य करण्यासाठी सायबर भामट्यांनी बनावट वेबसाइट्सचा वापर सुरू केला आहे. नामांकित ब्रँडच्या नावाने हुबेहूब दिसणारी संकेतस्थळे तयार करून इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे आणि घरगुती वस्तूंवर ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत सवलतींचे आमिष दाखवले जात आहे. या माध्यमातून ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक करण्यासोबतच त्यांची गोपनीय बँकिंग माहिती चोरण्याचा धोका आहे. त्यामुळे ऑनलाइन खरेदी करताना सावध राहण्याचे आवाहन सायबर पोलिसांनी केले आहे..बनावट वेबसाइट्सद्वारे ग्राहकांना लक्ष्यसणासुदीच्या काळात ऑनलाइन खरेदीचे प्रमाण वाढते. याच संधीचा फायदा घेऊन सायबर गुन्हेगार नामांकित कंपन्यांच्या अधिकृत वेबसाइट्ससारखी दिसणारी बनावट संकेतस्थळे तयार करतात. या वेबसाइट्सवर ब्रँडचे नाव, लोगो आणि वेबसाइटची रचना हुबेहूब वापरली जाते. मात्र, संकेतस्थळाच्या पत्त्यात म्हणजेच URL मध्ये काही अक्षरे बदललेली असू शकतात.या वेबसाइट्सवर महागडे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे आणि घरगुती वस्तू अत्यंत कमी किमतीत उपलब्ध असल्याचे दाखवले जाते. काही वेळा ऑफर लवकरच संपणार असल्याचे सांगून ग्राहकांवर तातडीने खरेदी करण्यासाठी दबाव आणला जातो. घाईघाईत वेबसाइटची सत्यता न तपासता पैसे भरल्यास फसवणूक होण्याची शक्यता असते..पैसे भरल्यानंतर वस्तू मिळत नाहीतबनावट वेबसाइटवरून खरेदी केल्यानंतर ग्राहक पैसे भरतात; मात्र ऑर्डर केलेली वस्तू त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. काही प्रकरणांत बनावट पेमेंट पेजच्या माध्यमातून ग्राहकांची कार्डविषयक माहिती किंवा इतर संवेदनशील तपशील मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. यामुळे आर्थिक नुकसान होण्याचा धोका वाढतो.व्हॉट्सॲप आणि एसएमएसद्वारे पाठवण्यात येणाऱ्या दिवाळी लकी ड्रॉ किंवा महागड्या भेटवस्तू जिंकल्याच्या संदेशांपासूनही सावध राहण्याची गरज आहे. अशा संदेशांमधील अनोळखी लिंकवर क्लिक केल्यास बनावट वेबसाइटवर नेले जाऊ शकते किंवा वैयक्तिक माहिती भरण्यास सांगितले जाऊ शकते..ऑनलाइन खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यावी?सायबर पोलिसांनी ग्राहकांना काही महत्त्वाच्या खबरदारीच्या सूचना दिल्या आहेत.वेबसाइटचा पत्ता तपासा : खरेदी करण्यापूर्वी URL मधील स्पेलिंग आणि डोमेन नीट तपासा. केवळ वेबसाइटवर कुलूपाचे चिन्ह किंवा HTTPS दिसते म्हणून ती विश्वासार्ह आहे, असे समजू नका.अवास्तव सवलतींपासून सावध राहा : नामांकित ब्रँडच्या वस्तूंवर ८० ते ९० टक्के सवलत देणाऱ्या अनोळखी वेबसाइट्सची सत्यता पडताळा.अधिकृत ॲप किंवा वेबसाइट वापरा : ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या अधिकृत ॲप्समधून किंवा खात्रीशीर वेबसाइटवरूनच खरेदी करा.गोपनीय माहिती शेअर करू नका : ओटीपी, एटीएम पिन, यूपीआय पिन आणि इतर बँकिंग तपशील कोणालाही सांगू नका. संशयास्पद लिंकवर अशा प्रकारची माहिती भरू नका.अनोळखी लिंक टाळा : लकी ड्रॉ, मोफत भेटवस्तू किंवा मर्यादित वेळेतील ऑफरच्या नावाने आलेल्या संदेशांची खातरजमा केल्याशिवाय त्यावर क्लिक करू नका..फसवणूक झाल्यास तातडीने तक्रार कराऑनलाइन खरेदीदरम्यान आर्थिक फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यास वेळ न घालवता राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन क्रमांक १९३० वर संपर्क साधावा. तसेच राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार पोर्टल वर तक्रार नोंदवता येते.त्याचबरोबर संबंधित बँकेशी त्वरित संपर्क साधून व्यवहाराची माहिती द्यावी आणि आवश्यकतेनुसार कार्ड किंवा बँकिंग सुविधा सुरक्षित करण्यासाठी पावले उचलावीत. फसवणुकीशी संबंधित संदेश, वेबसाइटची लिंक, व्यवहार क्रमांक आणि पेमेंटचे पुरावे जतन करणेही उपयुक्त ठरू शकते.सणासुदीच्या काळात आकर्षक ऑफर्सच्या मोहात न पडता वेबसाइटची सत्यता तपासणे आणि सुरक्षित माध्यमातून व्यवहार करणे महत्त्वाचे आहे. थोडीशी खबरदारी घेतल्यास आर्थिक नुकसान आणि वैयक्तिक माहितीच्या गैरवापराचा धोका कमी करता येऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.