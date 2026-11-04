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Wildlife Protection: दिवाळीत घुबडांच्या शिकारीचा धोका; वन विभागाकडून विशेष पथके तैनात; संशयित ठिकाणी छापे टाकणार

Owl Hunting During Diwali : दिवाळीत अंधश्रद्धा आणि तंत्रमंत्राच्या नावाखाली घुबडांची शिकार व तस्करी रोखण्यासाठी कानपूर वन विभागाने विशेष पथके तैनात केली आहेत. संशयित बाजारपेठा आणि ठिकाणी छापे टाकण्यात येणार आहेत.
Kanpur Forest Department deploys special teams to prevent illegal owl hunting and wildlife trafficking during Diwali.

Kanpur Forest Department deploys special teams to prevent illegal owl hunting and wildlife trafficking during Diwali.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कानपूर दिवाळीच्या काळात तंत्रमंत्र आणि अंधश्रद्धेच्या नावाखाली होणारी घुबडांची शिकार व अवैध तस्करी रोखण्यासाठी कानपूर वन विभागाने संपूर्ण जिल्ह्यात हाय अलर्ट जारी केला आहे. विभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) आकांक्षा जैन यांच्या निर्देशानुसार, कानपूर शहरासह बिधनू, बिल्हौर आणि घाटमपूर या भागांत विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. संशयित पक्षी बाजारपेठा आणि शिकारींच्या संभाव्य ठिकाणांवर दिवाळीपर्यंत नियमित छापे टाकण्यात येणार आहेत.

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