Wildlife Protection: दिवाळीत घुबडांच्या शिकारीचा धोका; वन विभागाकडून विशेष पथके तैनात; संशयित ठिकाणी छापे टाकणार

कानपूर दिवाळीच्या काळात तंत्रमंत्र आणि अंधश्रद्धेच्या नावाखाली होणारी घुबडांची शिकार व अवैध तस्करी रोखण्यासाठी कानपूर वन विभागाने संपूर्ण जिल्ह्यात हाय अलर्ट जारी केला आहे. विभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) आकांक्षा जैन यांच्या निर्देशानुसार, कानपूर शहरासह बिधनू, बिल्हौर आणि घाटमपूर या भागांत विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. संशयित पक्षी बाजारपेठा आणि शिकारींच्या संभाव्य ठिकाणांवर दिवाळीपर्यंत नियमित छापे टाकण्यात येणार आहेत..दिवाळीच्या काळात काही ठिकाणी धार्मिक विधी आणि तंत्रमंत्राच्या नावाखाली घुबडांची शिकार केली जाते. या अंधश्रद्धेमुळे संरक्षित पक्ष्यांच्या अवैध खरेदी-विक्रीचा धोका वाढतो. हे लक्षात घेऊन वन विभागाने वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे.शहराची झोननिहाय विभागणी; विशेष पथके तैनातवन विभागाने संपूर्ण शहराची विविध क्षेत्रांमध्ये विभागणी करून प्रत्येक भागासाठी अधिकाऱ्यांची पथके नियुक्त केली आहेत. बिधनू, बिल्हौर आणि घाटमपूर या ग्रामीण व संवेदनशील भागांमध्येही विशेष टास्क फोर्स तैनात करण्यात आली आहे.ही पथके संशयित व्यक्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणार असून, पक्ष्यांची अवैध विक्री होण्याची शक्यता असलेल्या बाजारपेठा आणि अन्य ठिकाणांची तपासणी करणार आहेत. दिवाळीचा सण संपेपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार आहे..पाच नीलकंठ पक्षांची सुटकावन विभागाने अलीकडेच परेड बाजार, बाकरगंज यांसह शहरातील काही भागांत छापे टाकले होते. या कारवाईदरम्यान पाच नीलकंठ पक्षांची सुटका करण्यात आली. अशोक नगर आणि बगाही परिसरातही तपासणी करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.या कारवाईनंतर वन विभागाने पक्ष्यांची अवैध खरेदी-विक्री रोखण्यासाठी तपास अधिक तीव्र केला आहे. घुबडांसह अन्य संरक्षित पक्ष्यांची शिकार, वाहतूक किंवा विक्री होत असल्याची माहिती मिळाल्यास तातडीने कारवाई केली जाणार आहे..वन्यजीवांची शिकार केल्यास कायदेशीर कारवाईवन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार संरक्षित पक्ष्यांची बेकायदेशीर शिकार आणि व्यापार केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी अंधश्रद्धांना बळी न पडता वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन वन विभागाने केले आहे.घुबड हे पर्यावरणातील अन्नसाखळीचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे त्यांची शिकार रोखणे आणि त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. दिवाळीच्या काळात वन्यजीवांची तस्करी किंवा शिकार होत असल्याचे आढळल्यास नागरिकांनी वन विभागाला माहिती द्यावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.वन विभागाच्या या विशेष मोहिमेमुळे दिवाळीच्या काळात घुबडांसह अन्य पक्ष्यांची अवैध शिकार आणि तस्करी रोखण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.