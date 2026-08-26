"मी फक्त 50 रुपयांत केस कापतो"; कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचं विधान; संपत्तीबाबत भाजपचा खुलासा

karnataka cm: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आपल्या साध्या राहणीमानाबाबत सांगताना हेअरकटबद्दलही खुलासा केला. आजही केस कापण्यासाठी मला फक्त ५० रुपये पुरेसे असतात, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यांच्या या विधानावरून भाजपने आक्षेप घेत त्यांच्या सुमारे १४०० कोटी रुपयांच्या संपत्तीचा हवाला देत त्यांच्यावर ढोंगीपणाचा आरोप केलाय..‘इंडिया टुडे राउंडटेबल कर्नाटक’ या कार्यक्रमात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार बोलत होते. मुलाखतीदरम्यान ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी एक किस्सा सांगितला. शिवकुमार यांनी नवी दिल्लीतील आपल्या नेहमीच्या सलूनमध्ये जाऊन केस कापण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, परंतु मुख्यमंत्रिपदाच्या सुरक्षेमुळे त्यांना तिथे जाण्याऐवजी त्यालाच घरी बोलावण्याचा सल्ला सुरक्षा रक्षकांनी दिला..त्यावर शिवकुमार यांनी नकार दिला होता. या संदर्भावरून सरदेसाई यांनी विचारले की, आता मुख्यमंत्रिपदी असतानाही ते तेवढ्याच खर्चात केस कापतात की 'व्हीव्हीआयपी' पद्धतीचा हेअरकट घेतात? यावर उत्तर देताना शिवकुमार म्हणाले, "नाही, मी दिल्लीत केस कापण्यासाठी फक्त ५० रुपये दिले आहेत, माझा साध्या राहणीमानावर विश्वास आहे.".Pharmacy Direct Second Year: फार्मसी थेट द्वितीय वर्ष प्रवेशाची तिसरी यादी जाहीर; १२०८ विद्यार्थ्यांना संधी, ९४१ जणांना पसंतीचे महाविद्यालय.आपल्याकडे असलेल्या महागड्या वस्तूंबाबत स्पष्टीकरण देताना शिवकुमार म्हणाले की, "अनेक मित्र मला भेटायला येतात आणि लुई व्हिटॉन मफलरसारख्या महागड्या वस्तू भेट देतात. या गोष्टी माझ्या हातात नसतात. माणूस शेवटी किती खाणार? साधेपणाने जगणे ही एक मूलभूत सभ्यता आहे."२०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, डी. के. शिवकुमार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची घोषित संपत्ती १,४१३ कोटी रुपयांहून अधिक आहे. शिवकुमार यांच्या या विधानानंतर कर्नाटक भाजपने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर त्यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.