karnataka Politics : ''मेटा स्मार्ट ग्लास घालून माझं स्टिंग ऑपरेशन करण्याचा प्रयत्न'', मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आपल्यासह केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांचं स्टिंग ऑपरेशन करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला आहे. कन्नड वृत्तवाहिनी ‘एशियानेट सुवर्णा न्यूज’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हा दावा केला. या आरोपांमुळे कर्नाटकात स्टिंग ऑपरेशनवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाला नवं वळण मिळालं आहे..मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या दाव्यानुसार, एका उद्योगपतीने त्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितला होता. सुरुवातीला या भेटीत व्यावसायिक विषयांवर चर्चा झाली. मात्र, नंतर संबंधित व्यक्तीने राजकारण, बूथस्तरीय रणनीती आणि राजकीय घडामोडींविषयी बोलायला सुरुवात केली. त्या व्यक्तीने घातलेल्या मेटा स्मार्ट ग्लासमुळे शिवकुमार यांना संशय आला. त्यानंतर त्यांनी अधिकाऱ्यांना त्या उद्योगपतीची पार्श्वभूमी तपासण्यास सांगितलं..Karnatak School : पाणीच नसेल तर घंटा कशासाठी? शाळांतील ‘वॉटर बेल’ निर्णयावर प्रश्नचिन्ह.शिवकुमार यांनी सांगितलं की, या उद्योगपतीने केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांची भेट घेतानाही असेच स्मार्ट ग्लास घातले होते. मात्र, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एका केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेताना त्यांनी हे चष्मे घातले नव्हते, असा त्यांचा दावा आहे..या प्रकरणात शिवकुमार यांनी संबंधित उद्योगपतीचं नाव जाहीर केलेलं नाही. योग्य वेळ आल्यावर संबंधित व्यक्तीची नावं आणि त्यासंबंधीची माहिती उघड करू, असं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच, या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनाही सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे..दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांच्याशी संबंधित कथित स्टिंग ऑपरेशनच्या व्हिडीओवरून कर्नाटकात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. केंद्रीय मंत्री आणि जेडीएसचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी २०११ मधील क्लिपचा वापर सिद्धारमैया यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे..Karnatak: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री 'सेक्स स्कँडल'मध्ये सामील? CD प्रकरणामुळे चर्चेत आलेल्या वकिलाचा खळबळजनक दावा.८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डी. के. शिवकुमार यांनी मंत्र्यांना सावध केलं होतं. काँग्रेसचे आमदार रविकुमार गणिगा यांनीही एका केंद्रीय मंत्र्यासह भाजपच्या एका नेत्यानं मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला लक्ष्य करण्यासाठी खासगी एजन्सीला पैसे दिल्याचा आरोप केला. यासंदर्भात त्यांनी एक पेनड्राइव्हही दाखवली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.