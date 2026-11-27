मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असताना तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री आणि डीएमकेचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. लोकसभेतील तामिळनाडूचा सध्याचा ७.१८ टक्के जागांचा वाटा कोणत्याही परिस्थितीत कमी होता कामा नये, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे. केंद्रातील भाजप सरकार पुढील आठवड्यात मतदारसंघ पुनर्रचनेचे विधेयक पुन्हा संसदेत आणण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर स्टॅलिन यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे..स्टॅलिन यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत दोन प्रमुख मागण्या मांडल्या. लोकसभेच्या एकूण जागा वाढवल्या, तरी तामिळनाडूचा सध्याचा ७.१८ टक्के वाटा कायम ठेवावा. तसेच १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे राज्यांमधील लोकसभा प्रतिनिधित्वाचे जे प्रमाण निश्चित करण्यात आले होते, ते आणखी २५ वर्षांसाठी कायम ठेवावे, अशी त्यांची मागणी आहे..Delimitation Bill: दोन तृतीयांश बहुमताचा पेच! मोदी सरकारचा 'प्लॅन बी' तयार; मतदानावेळी नेमकं काय घडू शकतं?.या दोन्ही मागण्यांवर डीएमके ठाम असून, त्यात कोणताही बदल किंवा तडजोड होणार नसल्याचे स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले. मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होऊ शकतो, हा मुद्दा सर्वप्रथम देशाच्या राजकीय चर्चेत आणल्याचा दावाही त्यांनी केला. तसेच या विषयावर भूमिका मांडण्यासाठी चेन्नईत राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय नेत्यांची बैठक बोलावणारा डीएमके हा पहिला पक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले..दरम्यान, मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावरून डीएमके भाजपला पाठिंबा देणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, भाजपसोबत आघाडी करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे. काँग्रेसने २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर डीएमकेची साथ सोडून अभिनेता विजय यांच्या टीव्हीकेला सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर दोन्ही पक्षांमधील अंतर वाढले आहे..Delimitation Bill Approved : मोठी बातमी! डिलिमिटेशन विधेयकाला मंजुरी; लोकसभेची सदस्यसंख्या ८५० पर्यंत वाढणार?; संसदेच्या कामकाजावरही मर्यादा.स्टॅलिन यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पक्षावर टीका करणाऱ्यांनाही सुनावले. ‘पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्यांची टीका किंवा माध्यमांमधील चर्चा आमचा निर्धार बदलू शकत नाही,’ असे ते म्हणाले. सत्तेसाठी तत्त्वे सोडणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यावे, असेही त्यांनी म्हटले. महत्त्वाचे म्हणजे डीएमकेच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे संसदेतील जागांचे प्रमाण कायम ठेवणारी घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. मागण्या मान्य झाल्यास डीएमके विधेयकाला उघडपणे पाठिंबा देणार की मतदानावेळी तटस्थ राहून भाजपला मदत करणार, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.