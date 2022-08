LPG Cylinder: रक्षाबंधनाला ७५० रुपये किमतीत मिळणारं LPG सिलेंडर नव्या रुपात, जाणून घ्या माहिती

By

इंडियन ऑईलनं ग्राहकांसाठी एक खास सिलेंडर मागल्या वर्षी काढलं होतं. हे सिलेंडर कंपोजिट सिलेंडर आहे. रक्षांबंधनाच्या दिवशी एलपीजी सिलेंडर ७५० रुपयांत मिळणार असल्याच्या चर्चांना बाजारात उधाण आलं आहे. आपल्या माहितीसाठी हे सिलेंडर लोखंडी एलपीजी सिलेंडर नसून कंपोजिट सिलेंडर असणार आहे. (clear your confusion on rakshabandhan offer on LPG cylinder)

कंपोजिट सिलेंडर म्हणजे नेमकं काय ?

कंपोजिट सिलेंडर तीन स्तरांनी बनलेलं आहे. यात सर्वात पहिला स्तर हाय डेंसिटी पॉलीइथिलीनचा थर आहे. आतमधील या थरावर पॉलीमरपासून बनलेल्या फायबर ग्लासचा कोट आहे. त्याच्या बाहेरील भाग एचडीपीआयने (HDPI)ने बनवला आहे. संपूर्ण सुरक्षेच्या दृष्टीने या सिलेंडरची रचना करण्यात आली आहे. LPG कंपोजिट सिलेंडर स्टिलने बनलेले आहे. त्यामुळे हे सिलेंडर वजनाने हलके असते.

तसेच हे सिलेडर २०२१ मध्ये नुकतंच बाजारात आलं होतं तेव्हा १० किलो वजनाच्या सिलेंडरची किंमत ३३५० रुपये एवढी होती. मात्र हे सिलेंडर यावर्षी रक्षाबंधनाच्या दिवशी ७५० रुपये किमतीत मिळणार आहे. त्यामुळे ज्या ग्राहकांना शंका होती कि १४ किलो वजनाचे एलपीजी सिलेंडर दहा किलो करून ७५० रुपये किमतीत दिलं जातंय तर हे मुळात चुकीचं आहे. खरं तर ७५० रुपये किमतीला मिळणारं हे लोखंडी एलपीजी सिलेंडर नसून एलपीजी कंपोजिट सिलेंडर असणार आहे. हे सिलेंडर ५ किलो आणि १० किलो अशा दोनच वजनात असतं.

दहा किलो वजन असणाऱ्या सिलेंडरचे शहरानुसार दर