टँकरला धडकून कारचा चुराडा, डॉक्टर दाम्पत्यासह २ चिमुकल्यांचा मृत्यू; घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य

राजस्थानच्या बारां जिल्ह्यात कवाई अटरू मार्गावर मंगळवारी भीषण अपघात झाला. या अपघातात डॉक्टर दाम्पत्यासह त्यांच्या दोन्ही मुलांचा मृत्यू झालाय. कार आणि बल्करची समोरासमोर धडक होऊन ही दुर्घटना घडली. अपघात इतका भीषण होता की कारमध्ये चारही जण अडकून पडले होते. पोलिस आणि स्थानिकांच्या मदतीने चौघांना बाहेर काढून रुग्णालयात नेले. पण उपचाराआधीच त्यांचा मृत्यू झाला होता..पोलिसांनी सांगितले की, ही दुर्घटना कवाई अटरु मार्गावर झाली. कार आणि बल्करची धडक इतकी भीषण होती की कारचा चुराडा झाला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. घटनास्थळी नागरिकांचीही मोठी गर्दी झाली होती. स्थानिकांच्या मदतीने गाडीत अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यात आलं..आता फक्त Call-SMSचा प्लान, कंपन्यांना बंधनकारक; रिचार्ज होणार स्वस्त, TRAIचा मोठा निर्णय.अपघातातील मृतांची नावे समोर आली आहेत. ३८ वर्षीय डॉक्टर सुरेश गजराज, त्यांची पत्नी डॉक्टर शालिनी मार्य, मुलगी निलिशा आणि मुलगा स्वप्निल यांचा मृत्यू झाला. डॉक्टर दाम्पत्य एका नातेवाईकांकडे गेले होते. तिथून परतताना झालेल्या अपघातात अख्खं कुटुंबच संपलं..पोलिसांनी दुर्घटनेनंतर बल्कर ताब्यात घेतला आहे. मात्र त्याचा चालक अद्याप फरार आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी करून शोध सुरू केला आहे. कार आणि बल्कर यांची धडक कशी झाली याचा तपास पोलीस करत आहेत. मृतदेह शवागारात ठेवले असून कुटुंबियांकडून ओळख पटल्यानंतर शवविच्छेदन केलं जाईल. त्यानंतर कुटुंबियांकडे सोपवले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.