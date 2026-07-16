डॉक्टर पतीला संपवलं, ८ वर्षांचा मुलगा रक्ताच्या थारोळ्यात; शेजारी डॉक्टर पत्नी मोबाईल बघत बसलेली

कर्नाटकात ४५ वर्षीय डॉक्टरसह ८ वर्षांच्या मुलावर पत्नीने धारधार शस्त्राने वार केले. यात पतीचा मृत्यू झाला तर मुलगा गंभीर जखमी आहे. त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार केले जात आहेत. किरण होनन्नवार असं डॉक्टरचं नाव असून त्यांची पत्नी प्रियांकासुद्धा डॉक्टर आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे पतीच्या हत्येनंतर पती शेजारीच मोबाईल बघत बसली होती. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, कर्नाटकात धारवाडमध्ये डॉक्टर होनन्नवार यांचा मृतदेह घरात रक्ताच्या थारोळ्यात आढळून आला. शेजाऱ्यांनी पोलिसांना याबाबत माहिती दिली असता पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यावेळी डॉक्टर किरण होनन्नवार यांच्यासह मुलगा रक्ताच्या थारोळ्यात होता. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना मुलाचा श्वास सुरू असल्याचं जाणवताच त्याला रुग्णालयात हलवण्यात आलं..सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबाबत नोटिसीला केंद्र सरकारचं उत्तर; हायकोर्टानं याचिका काढली निकाली.डॉक्टर किरण यांचे नातेवाईक आणि मित्र मंगळवारपासून त्यांना फोन करत होते. पण किरण यांच्याऐवजी डॉक्टर प्रियांका फोन उचलायच्या. किरण विश्रांती घेत आहेत असं त्या सांगायच्या. तर सकाळी फोन उचलल्यानंतर डॉक्टर किरण ड्युटीवर गेल्याचं त्यांनी सांगितलं..शेवटी किरण यांचे कुटुंबीय बुधवारी सायंकाळी घरी पोहोचले. तेव्हा किरण यांच्यासह मुलगा रक्ताच्या थारोळ्यात दिसून आले. तर डॉक्टर प्रियांका या बेडवर आडव्या झोपून मोबाईल बघत बसल्या होत्या. याचा व्हिडीओसुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..हुबळी धारवाडचे पोलीस आयुक्त एन शशिकुमार यांनी या प्रकरणाची माहिती देताना म्हटलं की, किरण होनन्नवार हे चिरायू रुग्णालयात भूलतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत होते. तर प्रियांका या नेत्रतज्ज्ञ आहेत. त्यांना ८ वर्षांचा मुलगा आहे. डॉक्टर किरण यांचे कुटुंबीयसुद्धा समोरच्याच इमारतीत राहत होते..डॉक्टर किरण यांची हत्या कधी झाली, कारण काय याचा तपास केला जात आहे. घटनेवेळी फ्लॅटमध्ये पती, पत्नी आणि मुलगाच होते. यांच्याशिवाय दुसरं कुणीच फ्लॅटमध्ये आलं नव्हतं. त्यामुळे प्रियांका यांच्यावरच संशय असून चौकशी केली जात आहे असंही पोलिसांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.