US Midterm Elections: ‘मध्यावधी’ दणका

अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांमध्ये अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना बसलेला जबरदस्त राजकीय धक्का हा केवळ अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणापुरता मर्यादित राहणारा नाही. या निकालामुळे ट्रम्प यांच्या निर्णयक्षमतेवर आणि धोरणात्मक अजेंड्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याचे पडसाद अमेरिका आणि भारतातील व्यापारसंबंध, संरक्षण सहकार्य, व्हिसा धोरण तसेच जागतिक राजकारणावर उमटू शकतात. ट्रम्प यांच्या कारभारावरील नाराजी यात स्पष्टपणे व्यक्त झाली आहे. हा कौल जागतिक सत्तासमीकरणे बदलणारा ठरणार की त्यांच्या धोरणांना अधिक आक्रमक वळण देणारा, याकडे आता जगाचे लक्ष लागले असल्याने याची दखल..मध्यावधी निवडणुकांचे महत्त्व काय?अमेरिकेत अध्यक्षांची निवडणूक दर चार वर्षांनी होते. मात्र, दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये सिनेटच्या सुमारे एकतृतीयांश आणि प्रतिनिधीगृहाच्या सर्व जागांसाठी मतदान होते. याचा अर्थ अध्यक्षांची निवडणूक न होता काँग्रेसमधील सत्तासमीकरण बदलू शकते. अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने काँग्रेसमधील बहुमत गमावले, तर ट्रम्प यांना उर्वरित अध्यक्षीय कार्यकाळात कायदे करणे, अर्थसंकल्प मंजूर करणे आणि धोरणांची अंमलबजावणी करणे अधिक कठीण होऊ शकते. यालाच अमेरिकेच्या राजकारणात ‘विभागलेले सरकार’ (Divided Government) असे म्हटले जाते.काय होऊ शकते?n देशाचे अध्यक्ष रिपब्लिकन पक्षाचे असतील आणि दोन्ही सभागृहांत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत असेल, तर अध्यक्षांच्या धोरणांना विरोधकांकडून अडथळे येऊ शकतात.n अर्थसंकल्प, कायदे आणि महत्त्वाच्या नियुक्त्यांवर संघर्ष होऊ शकतो.n संसदीय चौकशीच्या माध्यमातून अध्यक्षांच्या निर्णयांची छाननी होऊ शकते.n अध्यक्षांविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया करण्याचा पर्याय विरोधकांना उपलब्ध असतो..नाक ठेचले, टेंभा कायमअमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका कधी झाल्या, त्यात कोणाची सरशी आणि कोणाची पिछेहाट झाली, याकडे जगाचे लक्ष लागून राहावे, असे एरवी काही नसते; परंतु यावेळी मात्र ते लागले होते. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या दुसऱ्या कारकिर्दीत केवळ देशाच्याच नव्हे, तर जगाच्या पातळीवर आधीची घडी उस्कटून-विस्कटून टाकण्याचा जो उद्योग सुरू केला, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे ज्या पद्धतीने हत्यार बनवले, इस्राईलच्या साथीने इराणवर हल्ले चढवून साऱ्या पश्चिम आशियाला ज्या मोठ्या आवर्तात ढकलले, याचे चटके प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या जगाच्या बहुतांश भागाला बसले. रशिया-युक्रेन युद्ध थांबविण्याचा गंभीर प्रयत्न त्यांनी केला, असे दिसले नाही.या सगळ्यामुळे जगातील ऊर्जासुरक्षा धोक्यात आली. खनिज तेलाचे दर भडकले. भारतासासारख्या विकासोन्मुख देशांना याचा फटका बसलाच; पण पुरवठासाखळ्या विस्कळित झाल्याने त्याची दाहकता सर्वदूर जाणवली. जागतिक परिस्थितीतील या अनिश्चिततेच्या पर्वाला ते एकमेव कारणीभूत आहेत, असे म्हणता येत नसले तरी जागतिक महासत्तेचा प्रमुख म्हणून त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली, यात शंका नाही. हे परिणाम जसे जगाला भेडसावले, तसेच त्याचे परिणाम अमेरिकेतील नागरिकांनाही भोगावे लागले..युद्धामुळे झालेली इंधन दरवाढ, मनमानी आयातशुल्कामुळे महागाईत पडलेली भर यांमुळे त्रस्त झालेल्या लोकांनी ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्षाला दणका दिला आहे. या निर्णयामुळे प्रतिनिधिगृह आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांत आता डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व आहे. ट्रम्प यांच्या मनमानीला ते वेसण घालतील, हे तर उघडच आहे. पण त्यामुळे जगाला मोठा दिलासा मिळेल, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. मुळात परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत डेमोक्रॅटिक पक्ष फार काही वेगळे करतो असे नाही. इतिहासावर नजर टाकली तरी हे कळते. दुसरे म्हणजे पराभवाच्या धक्क्याने ट्रम्प अधिक चवताळून युद्धखोरी वाढवतील, हा धोका दुर्लक्षिता येणार नाही. देशांतर्गत निर्णयांसंबंधी विधेयके विरोधक आता अडवू शकतात. परंतु युद्धाचे निर्णय अध्यक्षच घेतात. यासंदर्भात अध्यक्षाकडे निर्णायक अधिकार आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.लोकशाही संकेत,मूल्ये, परंपरा यांनाच तुच्छ लेखण्याचा ट्रम्प यांचा स्वभाव. तो या धक्क्याने बदलेल असे अजिबात नाही. ते म्हणतातः ‘‘मी या निवडणुकीत उमेदवार नव्हतो. मी असतो, तर पक्षाला प्रचंड विजय मिळाला असता.’ ’ स्वप्रेमात आकंठ बुडलेल्या ट्रम्प यांना पक्षाचा एवढा मोठा पराभवही आत्मपरीक्षणास प्रवृत्त करीत नाही. नाक ठेचले गेले तरी त्यांचा टेंभा कायम आहे..कडवे आव्हान शक्यअमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल हे २०२८ मध्ये होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची दिशा ठरविणारे महत्त्वाचे संकेत मानले जातील. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्षाला या निवडणुकीत फटका बसल्यास त्यांच्या लोकप्रियतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. दोन्ही सभागृहांवर विरोधकांचे वर्चस्व निर्माण झाल्यास ट्रम्प यांच्या धोरणांना विरोध वाढू शकतो. मध्यवधी निवडणुकांच्या निकालाने डेमोक्रॅटिक पक्षाला नव्याने राजकीय बळ मिळू शकते. महागाई, रोजगार, स्थलांतर आणि परराष्ट्र धोरण या मुद्यांवरील जनमताचा कलही स्पष्ट होईल. त्यामुळे २०२८च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्यासमोर पक्षांतर्गत आव्हाने आणि विरोधकांचे कडवे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.राजकीय संघर्ष वाढणारn अमेरिकी काँग्रेसच्या प्रतिनिधिगृह आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांमध्ये डेमोक्रॅटिकचे वर्चस्व प्रस्थापित झाल्याने राजकीय संघर्ष आणखी वाढेल.n कायदा निर्मितीच्या प्रक्रियेवर डेमोक्रॅटिक पक्षाचा प्रभाव पडेल.n विरोधकांची विधेयके रोखण्यासाठी ट्रम्प नकाराधिकार वापरू शकतात..पडत्याला ‘व्हेटो’चा आधारअमेरिकी काँग्रेस ही अध्यक्षांच्या नकाराधिकारास रोखू शकते; पण त्यासाठी विरोधकांचे दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश एवढे बहुमत लागेल. विरोधकांना यासाठी प्रसंगी सत्ताधाऱ्यांचीही मदत घ्यावी लागू शकते. आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर अमेरिकी काँग्रेसने फार कमी वेळा अध्यक्षांच्या नकाराधिकारावर फुली मारली आहे. ट्रम्प यांनी नकाराधिकारास (व्हेटो) सर्वोच्च ताकद म्हटले आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाने एखादे विधेयक आणले तर ट्रम्प ते थांबवू शकतात. सर्वसाधारणपणे आतापर्यंत अमेरिकेचे अध्यक्ष हे ‘व्हेटो’ चा वापर केवळ राजकीय वाटाघाटींसाठी दबाव निर्माण करण्याच्या उद्देशानेच करत असत, असे आतापर्यंतचा इतिहास सांगतो.कलाटणीची कारणेअमेरिकेतील आर्थिक स्थितीट्रम्प यांनी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ ही घोषणा देत सत्तेवर मांड ठोकली खरी; पण नंतर त्यांच्या आत्मघाती आर्थिक धोरणांमुळे महासत्तेचीच कोंडी झाली. अन्य देशांवर त्यांनी मनमानीपणे आयातशुल्क लादल्याने जगाचे अर्थकारण विस्कटले. अमेरिकेवरील कर्जाचा भार वाढला असून त्याने ४० ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. शिवाय वाढती बेरोजगारी आणि महागाईमुळे सामान्य अमेरिकी माणूस त्रस्त झाला होता. त्याचा राग मतदानातून उमटला.लोकशाही व्यवस्थेला नखट्रम्प यांनी अमेरिकी लोकशाही व्यवस्थेवर हल्ले करत ती खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न केला. न्यायव्यवस्था आणि मतदानप्रक्रियेतील हस्तक्षेप, माध्यमे आणि नागरी संस्थांची गळचेपी यामुळे लोकांमधील अस्वस्थता वाढली आहे. विद्यापीठांमध्ये थेट हस्तक्षेप करण्यात आल्याने विद्यार्थी संघटनांचाही ट्रम्प यांच्यावर विशेष राग होता. लाखो नागरिकांनी त्याविरोधात रस्त्यांवर उतरून आंदोलन केले. याचे पडसाद मध्यावधी निवडणुकीत उमटले.स्थलांतरितांचा मुद्दाट्रम्प यांनी निर्वासितांना सरसकट आश्रय देणे नाकारले, सीमावर्ती भागांमध्ये चक्क भिंती उभारण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला होता. अनेक निर्वासितांची दडपशाही करत त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला. व्हिसा धोरण अधिक कठोर करण्यात आले, यामुळे इतर देशांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी ट्रम्प यांच्या या धोरणावर उघड नाराजी व्यक्त केली होती..महागडी आरोग्यसेवाअमेरिकेतील आरोग्यसुविधा दिवसेंदिवस महाग होऊ लागल्याने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडत चालले आहे. जीवनावश्यक औषधे आणि आरोग्यविमा महागल्याने या आगीमध्ये आणखी तेल पडले. सध्या४१ टक्के सर्वसामान्य अमेरिकींवर आरोग्यसेवांसाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. ट्रम्प यांना याबाबत ठोस असे नियोजन आखण्यात अपयश आले होते.युद्धाचा फटकाट्रम्प यांना युद्धखोरीच अधिक नडल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. इस्राईलच्या मागे फरपटत नेणारे त्यांचे धोरण अंगलट आले. इराणशी युद्ध पुकारून त्यांनी हसे करून घेतले. रशियाला विरोध करत अमेरिका युक्रेनच्या पाठीशी उभी राहिली खरी; पण ते युद्धही अनिर्णीतच आहे. यामुळे युद्धांवरील खर्च वाढला. जागतिक व्यापारात आयातशुल्काचे शस्त्र उगारत त्यांनी या संघर्षात आणखी तेल ओतण्याचे काम केले.वाढती गुन्हेगारीट्रम्प यांच्या राजवटीत देशांतर्गत गुन्हेगारीत लक्षणीय वाढ झाली, त्यात हिंसक आंदोलनांची भर पडल्याने सामाजिक असुरक्षा वाढली. ट्रम्प यांच्याच राजवटीत दंगलीत अटक करण्यात आलेल्यांच्या संख्येत ११४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मानवी तस्करीच्या घटनांमध्येही वाढ झाली. एपस्टीन फाइल्समुळे उच्चभ्रू गुन्हेगारीचा भयावह चेहरा उघड झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.