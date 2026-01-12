Donald Trump India Visit : डोनाल्ड ट्रम्प यांना आठवली दोन वर्ष जुनी मैत्री, लवकरच येणार भारत दौऱ्यावर; अमेरिकी दुतावासाने सांगितली इनसाईट स्टोरी...

US Ambassador Sergio Gor hints at Donald Trump’s possible India visit : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच भारत दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे. भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी सोमवारी यासंदर्भातील संकेत दिले आहेत. दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) यांच्यात ‘खरी मैत्री’ असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. यावेळी बोलताना त्यांनी व्हाइट हाऊसमधील काही गोष्टीही सांगितल्या. .ते म्हणाले,“राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प भारत (Trump India Visit) दौऱ्याची आठवण काढतात. गेल्या आठवड्यात मी त्यांच्याबरोबर होतो. त्यावेळी बोलताना त्यांनी भारतातील अनुभवांबद्दल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत असलेल्या मैत्रीबद्दल सांगितले. मला खात्री आहे की राष्ट्राध्यक्ष लवकरच पुन्हा आपल्याला भेटायला येतील, कदाचित पुढील एक-दोन वर्षांत भारत दौऱ्यावर येतील”.मोदींना माहिती होतं मी खूश नाहीय...; रशियन तेलावरून ट्रम्प यांची भारताला धमकी.पुढे बोलताना त्यांनी भारत आणि अमेरिका (India Us Relation) यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या व्यापार आणि टॅरिफ वादांवरही भूमिका स्पष्ट केली. “मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासोबत जगभर प्रवास केला आहे. मी खात्रीने सांगू शकतो की पंतप्रधान मोदी यांच्याशी त्यांची मैत्री खरी आणि प्रामाणिक आहे. खऱ्या मित्रांमध्ये मतभेद होऊ शकतात, पण शेवटी ते आपापले मतभेद सोडवतातच.”, असं त्यांनी सांगितलं. या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देश सक्रियपणे चर्चा करत असल्याची माहितीही गोर यांनी दिली..Donald Trump: साडेतीनशे टक्के शुल्क लावणार होतो; ट्रम्प यांच्याकडून संघर्ष थांबविल्याचा पुनरुच्चार.राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे अतिशय निकटवर्तीय मानले जाणारे सर्जियो गोर यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, ''भारत-अमेरिका संबंधांना नव्या उंचीवर नेणे हेच त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भारतापेक्षा अधिक महत्त्वाचा भागीदार दुसरा कोणी नाही. येत्या काही महिन्यांत आणि वर्षांत, अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अजेंडा पुढे नेण्याचा माझा प्रयत्न असेल,” असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.