Donald Trump : एपस्टीन फाईल्सचा दुसरा पार्ट! डोनाल्ड ट्रम्पनी १५ वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार केल्याचा आरोप, अमेरिका सरकारने कागदपत्रे केली सार्वजनिक

US politics controversy : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १९८० च्या दशकात एका १३ ते १५ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप एपस्टिन प्रकरणातील नव्या कागदपत्रांच्या आधारे केला जात आहे. या प्रकरणातील काही कागदपत्रे आज अमेरिका सरकारने सार्वजनिक केली..अल्पवयीन असताना लैंगिक अत्याचार झालेल्या आणि नंतरच्या काळात त्याबाबत उघड आरोप करणाऱ्या महिलांच्या प्रसिद्ध मुलाखतींची काही कागदपत्रे माध्यमांच्या दबावानंतर अमेरिका सरकारने आज प्रसिद्ध केली. ब्रिटनमधील एका वर्तमानपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, एका महिलेने २०१९ मध्ये 'एफबीआय'च्या अधिकाऱ्यांना तिच्यावर झालेल्या अत्याचारांची माहिती दिली होती..Donald Trump: आत्मसमर्पणाशिवाय करार नाही! लगेच शरणागती पत्करावी; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला कडक इशारा.१९८० च्या दशकात १३ ते १५ वर्षांची असताना तिच्यावर ट्रम्प यांनी लैंगिक अत्याचार केला होता, असा आरोप महिलेने केला होता. लैंगिक तस्करीच्या आरोपाखाली एपस्टिन याला अटक झाली होती, त्या काळात ही मुलाखत घेण्यात आली होती. या महिलेने दिलेल्या दुसऱ्या एका मुलाखतीत तिने धमक्यांचे फोन येत असल्याचे सांगितले होते. हे फोन ट्रम्प यांनी केल्याची नोंद कागपदत्रांमध्ये आहे.