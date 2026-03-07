देश

Donald Trump : एपस्टीन फाईल्सचा दुसरा पार्ट! डोनाल्ड ट्रम्पनी १५ वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार केल्याचा आरोप, अमेरिका सरकारने कागदपत्रे केली सार्वजनिक

Donald Trump allegation : अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर १३ ते १५ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील कागदपत्रे अमेरिकन सरकारने सार्वजनिक केल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.
US politics controversy : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १९८० च्या दशकात एका १३ ते १५ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप एपस्टिन प्रकरणातील नव्या कागदपत्रांच्या आधारे केला जात आहे. या प्रकरणातील काही कागदपत्रे आज अमेरिका सरकारने सार्वजनिक केली.

