Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चार वेळा फोन केला, पण मोदींनी दिला नकार; जर्मनीच्या वृत्तपत्राचा दावा

नवी दिल्ली: भारत आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार करारावर चर्चा सुरू असताना, अचानक ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के टॅरिफ (कर) लावण्याची घोषणा केली. ट्रम्प येथेच थांबले नाहीत, त्यांनी रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल २५ टक्के दंडही (penalty) लावला.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत. याचदरम्यान, जर्मनीच्या एका वृत्तपत्राने दावा केला आहे की, टॅरिफच्या वादामुळे ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चार वेळा फोन केला, पण पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्याशी बोलण्यास नकार दिला..टॅरिफ वादादरम्यान ४ वेळा केला फोनजर्मन वृत्तपत्र एफएझेड (FAZ) ने दावा केला आहे की, भारताला 'मृत अर्थव्यवस्था' (dead economy) म्हटल्यामुळे पंतप्रधान मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर नाराज आहेत. ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे २५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये कटुता आली आहे. अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावला आहे, जो ब्राझील वगळता इतर कोणत्याही देशासाठी सर्वात जास्त आहे. अमेरिकेने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर दंडही लावला आहे. एफएझेडने असा दावा केला आहे की, ट्रम्प यांनी गेल्या काही आठवड्यांत चार वेळा पंतप्रधान मोदींना फोन केला, पण त्यांनी बोलण्यास नकार दिला..ट्रम्प यांच्यावर पंतप्रधान मोदी का नाराज आहेत?अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३१ जुलै रोजी म्हटले होते की, "भारत रशियासोबत काय करतो याची मला पर्वा नाही. ते दोघे मिळून आपल्या मृत अर्थव्यवस्थांना आणखी खाली घेऊन जाऊ शकतात. आम्ही भारतासोबत खूप कमी व्यापार केला आहे, त्यांचे टॅरिफ खूप जास्त आहेत, जे जगात सर्वाधिक टॅरिफ असलेल्या देशांपैकी एक आहेत." जर्मन वृत्तपत्राने दावा केला आहे की, ट्रम्प यांच्या याच टिप्पणीमुळे पंतप्रधान मोदी नाराज आहेत.जर्मन वृत्तपत्राने असाही दावा केला आहे की, त्यानंतर ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना समजावण्याचे अनेक प्रयत्न केले. सध्या भारत अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलत असल्याचे यात म्हटले आहे. अहवालानुसार, पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या कृषी व्यवसायासाठी भारताची बाजारपेठ खुली करण्यासाठी ट्रम्प यांच्या दबावाला विरोध करत आहेत. .अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावण्यासंबंधी नोटीस जारी केली आहे. यामध्ये, नवीन टॅरिफ प्रणाली २७ ऑगस्ट रात्री १२.०१ वाजल्यापासून लागू होईल, असे म्हटले आहे..