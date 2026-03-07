Donald Trump Fuel Price Warning : ‘इंधन दरवाढीची फिकीर नाही’ डोनाल्ड ट्रम्प यांचा थेट जगाला दिला इशारा

Donald Trump global warning : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या व्यापारात अडथळा निर्माण झाला असल्याने जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचे दर वाढले आहेत. याबाबत जगभरातून चिंता व्यक्त होत असतानाच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र या गोष्टीला महत्त्व देण्यास नकार दिला आहे. ‘ही दरवाढ तात्पुरती असून किमती वाढत असतील तर वाढू दे. इराणवरील लष्करी कारवाईला आम्ही सध्या प्राधान्य दिले आहे. हे युद्ध संपल्यावर दर वेगाने खाली येतील,’ असे त्यांनी म्हटले आहे..‘‘सध्या पश्चिम आशियामध्ये अडकून पडलेल्या हजारो लोकांना विविध देशांच्या माध्यमातून बाहेर काढले जात आहे. हे काम शांतपणे अव्याहत सुरू आहे,’’ असे ट्रम्प यांनी सांगितले. परराष्ट्रमंत्री मार्को रूबिओ यांचेही त्यांनी कौतुक केले. ट्रम्प यांच्याकडून ‘मेक इराण ग्रेट अगेन’चा (एमआयजीए) नारा देण्यात आला. हा संघर्ष संपल्यानंतर इराणसाठी कदाचित उज्ज्वल भविष्यकाळ निर्माण होऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले. .तत्पूर्वी व्हाइट हाउसमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमामध्ये बोलताना ट्रम्प यांनी हे युद्ध थांबावे म्हणून इराणने आमच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता, असे म्हटले आहे. अमेरिकेच्या लष्कराचे देखील त्यांनी मुक्तकंठाने कौतुक केले होते. तत्पूर्वी याआधी मात्र ट्रम्प यांनी इराणविरुद्धचा संघर्ष पुढील चार ते पाच आठवडे चालू शकतो, असे म्हटले होते..Donald Trump : एपस्टीन फाईल्सचा दुसरा पार्ट! डोनाल्ड ट्रम्पनी १५ वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार केल्याचा आरोप, अमेरिका सरकारने कागदपत्रे केली सार्वजनिक.अध्यक्षांना चर्चा हवीइराणचे अध्यक्ष मसूद पेजेशकियान यांनीही शांती प्रक्रियेवर भाष्य केले आहे. अनेक देशांनी मध्यस्थीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आमचा त्यांना स्पष्ट प्रतिसाद आहे. ‘‘या प्रदेशामध्ये शांतता नांदावी यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत पण आम्ही आमच्या देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रतिष्ठा यांचे संरक्षण करण्यास कचरणार नाहीत. इराणी जनतेला समजून घेणाऱ्या मंडळींचा या प्रक्रियेमध्ये समावेश असायला हवा,’’ असे त्यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.