Badrinath Scam: बद्रीनाथ धाममध्ये देखील देणगी गैरव्यवहार? मुख्यमंत्री करणार उच्चस्तरीय चौकशी, PA निलंबित

बद्रीनाथ धामातील दान आणि देणगी व्यवस्थापनात कथित अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर संपूर्ण शासकीय यंत्रणा तत्काळ कामाला लागली असून, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी गढवाल मंडळाचे आयुक्त आनंद स्वरूप यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे..या समितीत आयुक्त आनंद स्वरूप यांच्यासह राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM)चे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप तिवारी आणि वैद्यकीय व आरोग्य सेवा विभागाचे वित्त संचालक जगत सिंह चौहान यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे..१५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशपर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, ही समिती मंदिरातील दान आणि देणगी व्यवस्थापनातील त्रुटींची सखोल चौकशी करणार आहे. तसेच पुढील १५ दिवसांत अंतिम तपास अहवाल आणि आवश्यक शिफारसी शासनाकडे सादर करणार आहे.चौकशीदरम्यान आवश्यक वाटल्यास समितीला कोणत्याही तज्ज्ञाची किंवा संबंधित अधिकाऱ्याची मदत घेता येणार आहे. भविष्यात देणगी व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबतही समिती शासनाला सूचना करणार आहे..वैयक्तिक सहाय्यक निलंबित; गुन्हाही दाखलदुसरीकडे, बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीने (BKTC) प्रशासनातील पारदर्शकता आणि शिस्त कायम ठेवण्यासाठी मोठी कारवाई केली आहे. समितीच्या अध्यक्ष कार्यालयातील वैयक्तिक सहाय्यक प्रमोद नौटियाल यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले असून, त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांत प्रथम माहिती अहवाल (FIR)ही दाखल करण्यात आला आहे..कारवाईची पार्श्वभूमीपदाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना गंभीर अनियमितता केल्याचा प्राथमिक आरोप समोर आल्यानंतर ३ जुलै २०२६ रोजी प्रमोद नौटियाल यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.या प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी मंदिर समितीने यापूर्वीच चार सदस्यीय अंतर्गत चौकशी समितीची नियुक्ती केली होती.संबंधित कर्मचाऱ्याने दिलेले स्पष्टीकरण आणि समितीच्या प्राथमिक अहवालाचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांच्यावरील आरोप प्रथमदर्शनी सिद्ध झाल्याचे स्पष्ट झाले.आरोपी कर्मचारी पदावर कायम राहिल्यास चौकशीवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मंदिर समितीने त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे..निलंबन काळातील नियमनिलंबनाच्या कालावधीत प्रमोद नौटियाल यांना नियमानुसार केवळ निर्वाह भत्ता दिला जाणार आहे. तसेच त्यांची बदली चमोली जिल्ह्यातील बीकेटीसी कार्यालय, जोशीमठ येथे करण्यात आली आहे. सक्षम अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच चौकशीस पूर्ण सहकार्य करणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक राहील.मंदिर समितीने स्पष्ट केले आहे की, प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत असून कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.