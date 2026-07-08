देश

Badrinath Scam: बद्रीनाथ धाममध्ये देखील देणगी गैरव्यवहार? मुख्यमंत्री करणार उच्चस्तरीय चौकशी, PA निलंबित

PA suspended in Badrinath donation mismanagement case: दान-देणगीतील कथित गैरव्यवहारावर सरकारचा शिस्तबद्ध शिरशूल; उच्चस्तरीय चौकशी समितीला १५ दिवसांत अहवालाचा आदेश, मंदिर व्यवस्थापनातील पारदर्शकतेवर भर
High-Level Inquiry Ordered into Alleged Donation Scam at Badrinath Shrine

High-Level Inquiry Ordered into Alleged Donation Scam at Badrinath Shrine

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बद्रीनाथ धामातील दान आणि देणगी व्यवस्थापनात कथित अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर संपूर्ण शासकीय यंत्रणा तत्काळ कामाला लागली असून, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी गढवाल मंडळाचे आयुक्त आनंद स्वरूप यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

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