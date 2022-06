अफवांना बळी पडू नका, भारतात अद्याप मंकीपॉक्सचा रुग्ण नाही - Govt

नवी दिल्ली : देशात अद्याप मंकीपॉक्सचा रुग्ण आढळेला नाही. त्यामुळं अफवांना बळी पडू नका, असं आवाहन केंद्र सरकारनं जनतेला केलं आहे. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये एक संशयित रुग्ण आढळल्याची चर्चा देशात सुरु होती. यापार्श्वभूमीवर सरकारनं हे स्पष्ट केलं आहे. (Dont fall prey to rumors there are no monkeypox patients in India yet Central Govt)

एएनआयनं यासंदर्भात सरकारी सुत्रांच्या हवाल्यानं माहिती देताना सांगितलं की, गाझियाबादमध्ये सापडलेल्या संशयीत मंकीपॉक्सच्या रुग्णांचे नमुने चाचणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. पण यामुळं अनावश्यक भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. अद्याप भारतात मंकीपॉक्सचा रुग्ण आढळून आलेला नाही, असं सरकारी सूत्रांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान, मंकीपॉक्स हा आजार पश्चिमेकडील काही देशांमध्ये वेगान पसरत असल्याचं वृत्त गेल्या काही दिवसांपासून येत आहे. तसेच कोविडच्या लशींमुळं काहींना या नव्या आजाराचा प्रादुर्भाव झाल्याचंही काही वृत्तांमध्ये म्हटलं होतं. पण त्याची कुठलीही पुष्टी होऊ शकलेली नाही.

सर्वांगावर कांजिण्यांप्रमाणं पुरळं येणं हे या आजाराची लक्षणं असल्याचं सांगितलं जात आहे. पण अद्याप भारतात अशा प्रकारची कुठलीही केस आढळून आलेली नाही.