New Delhi News : लष्कराच्या जवानांना दुहेरी आघाड्यांवर लढायला भाग पाडू नये; सरन्यायाधीशांचं विधान

नवी दिल्ली - 'देशातील जवानांना पहिली सीमारेषेवर आणि दुसरी कायदेशीर हक्कांसाठी न्यायालयात अशा दुहेरी आघाड्यांवर लढाई लढण्यास भाग पाडू नये,' असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी म्हटले आहे. जवान आणि अधिकाऱ्यांना कायदेशीर प्रश्नात योग्य सहकार्य मिळणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. लेह येथे आयोजित कार्यक्रमातील भाषणात ते बोलत होते..न्या. सूर्य कांत यांनी न्यायव्यवस्था आणि सशस्त्र दल यांच्यातील परस्परपूरक नातेसंबंध अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले की, न्यायालये घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करतात, तर जवान त्या मूल्यांना टिकून राहण्यासाठी अविरत प्रयत्न करतात. कांत यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात जवानांच्या १९६२ मधील शौर्याला अभिवादन करून केली..कांत म्हणाले, 'राज्यघटनेतील हक्क, सन्मान, समानता आणि न्याय यांच्याबाबत आपण बोलतो. मात्र, या मूल्यांना टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण केल्याचे संपूर्ण श्रेय तुमचे आहे. एखादे राष्ट्र आपल्या सार्वभौमत्व, स्थैर्य आणि शांततेचे संरक्षण करू शकत नसेल, तर ते स्वातंत्र्य किंवा न्यायाबद्दल अर्थपूर्णपणे बोलू शकत नाही. या दृष्टीने न्यायालय आणि जवानांचे कार्य पद्धतीने वेगळे असले तरी उद्देशाने एकसारखे असून परस्परपूरक आहे.'.जवानांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, लष्करी गणवेशातील व्यक्तीला दैनंदिन जीवनातील समस्या चुकलेल्या नाहीत. एखादा जवान जमीन वादात अडकू शकतो. एखादा माजी सैनिक सेवा किंवा कल्याणकारी हक्कांसाठी संघर्ष करतो. एखादे कुटुंब पेन्शनला विलंब, घराशी संबंधित समस्या, वैवाहिक वाद किंवा प्रशासकीय उदासीनतेचा फटका अशा समस्यांमध्ये अडकू शकते..देशाने आपल्या जवानांना एकाच वेळी दोन लढाया लढण्याच्या परिस्थितीत कधीही ठेवू नये. सीमारेषेवर एक लढाई आणि दुसरी त्यांच्या हक्कांसाठीची लढाई अशा दोन आघाड्यांवर लढाई नको. कायदा जवानापर्यंत पोहोचला पाहिजे, कारण जवान नेहमी कायद्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही.देशाची संस्थात्मक रचना देशाच्या अखंडतेचे रक्षण करणाऱ्यांना वेळेवर कायदेशीर मदत देऊ शकत नसेल, तर ही रचना नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदाऱ्यांमध्ये कमी पडते.- न्या. सूर्य कांत, सरन्यायाधीश.