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Kishore Kumar House: "दूध-जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे!" १०० वर्षे जुन्या घरात आजही जपून ठेवल्यात किशोर दांच्या आठवणी

100 year old Kishore Kumar home: खंडव्यातील ‘गौरीकुंज’ला जीर्णावस्थेची झळ; अतिक्रमण, कौटुंबिक वाद आणि दुर्लक्षामुळे किशोर कुमारांच्या जन्मघराचे अस्तित्व धोक्यात
Khandwa's Musical Heritage: The 100-Year-Old House That Keeps Kishore Kumar Alive

Khandwa's Musical Heritage: The 100-Year-Old House That Keeps Kishore Kumar Alive

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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आपल्या आवाजाने, अभिनयाने आणि दिलखुलास व्यक्तिमत्त्वाने भारतीय चित्रपटसृष्टीवर अमिट ठसा उमटवणारे गायक-अभिनेते किशोर कुमार यांचे जन्मघर असलेले 'गौरीकुंज' सध्या देखभालीअभावी जीर्णावस्थेत पोहोचले आहे. मुंबईत मोठे यश मिळवूनही त्यांचे मन कायम खंडव्यातच रमत असे. "दूध-जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे" हे त्यांचे प्रसिद्ध वाक्य त्यांच्या जन्मगावावरील प्रेमाची साक्ष देते.

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