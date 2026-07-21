Kishore Kumar House: "दूध-जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे!" १०० वर्षे जुन्या घरात आजही जपून ठेवल्यात किशोर दांच्या आठवणी

आपल्या आवाजाने, अभिनयाने आणि दिलखुलास व्यक्तिमत्त्वाने भारतीय चित्रपटसृष्टीवर अमिट ठसा उमटवणारे गायक-अभिनेते किशोर कुमार यांचे जन्मघर असलेले 'गौरीकुंज' सध्या देखभालीअभावी जीर्णावस्थेत पोहोचले आहे. मुंबईत मोठे यश मिळवूनही त्यांचे मन कायम खंडव्यातच रमत असे. "दूध-जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे" हे त्यांचे प्रसिद्ध वाक्य त्यांच्या जन्मगावावरील प्रेमाची साक्ष देते..शंभर वर्षांहून अधिक इतिहास लाभलेली वास्तूखंडव्यातील बॉम्बे बाजार परिसरात असलेले 'गौरीकुंज' हे सुमारे ७,२०० चौरस फूट क्षेत्रफळाचे ऐतिहासिक घर आहे. या घराच्या वरच्या मजल्यावर गांगुली कुटुंब वास्तव्यास होते. याच ठिकाणी किशोर कुमार यांचे बालपण गेले आणि संगीताची आवडही याच घरात रुजली.घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आजही 'गौरीकुंज' आणि 'गांगुली हाऊस' अशी नावे कोरलेली असून ती या वास्तूच्या इतिहासाची साक्ष देतात.या ऐतिहासिक घराची देखभाल सध्या कुटुंबाशी अनेक वर्षांपासून जोडलेल्या एका ज्येष्ठ व्यक्तीकडे आहे. वाढत्या वयातही ते या वास्तूची काळजी घेत आहेत..अतिक्रमणाचा प्रयत्न आणि मालमत्तेचा वादपुरेशा देखभालीअभावी या घराची अवस्था दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. काही दिवसांपूर्वी घराच्या मागील बाजूची भिंत पाडून शेजारील जागेवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती समोर आली होती.याशिवाय मालमत्तेवरील कौटुंबिक वाद आणि विक्रीच्या चर्चांमुळे या ऐतिहासिक वास्तूचे भवितव्य अनिश्चित झाले आहे..स्मारक आणि संग्रहालय करण्याची मागणीखंडव्यातील नागरिक आणि देश-विदेशातील किशोर कुमार यांचे चाहते अनेक वर्षांपासून या घराचे जतन करण्याची मागणी करत आहेत. राज्य किंवा केंद्र सरकारने ही वास्तू ताब्यात घेऊन तिचे स्मारक किंवा संग्रहालयात रूपांतर करावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यामुळे भावी पिढ्यांनाही या महान कलाकाराच्या आयुष्याचा आणि वारशाचा परिचय होऊ शकेल..खंडव्यातच पूर्ण झाली अंतिम इच्छाकिशोर कुमार यांची इच्छा होती की, त्यांच्या निधनानंतर अंत्यसंस्कार खंडव्यातच व्हावेत. १३ ऑक्टोबर १९८७ रोजी त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या इच्छेनुसार खंडव्यातच अंत्यसंस्कार करण्यात आले.आजही देश-विदेशातून असंख्य चाहते खंडव्यातील त्यांच्या समाधीस्थळाला भेट देऊन आदरांजली अर्पण करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.