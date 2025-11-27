UP मधील बीएलओंना ‘डबल फायदा’! मानधन वाढीसोबतच SIRसाठी 2000 रुपयांपासून सुरू होणारा विशेष भत्ता

उत्तर प्रदेशात मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षणाच्या (Special Summary Revision - SIR) महत्त्वाच्या कामात गुंतलेल्या बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) साठी एक चांगली बातमी आहे. आता त्यांचे मासिक मानधन दुप्पट करण्याची तयारी सुरू आहे..सध्या या बीएलओना दर महिन्याला ५०० रुपये मानधन दिले जाते. ते वाढवून १,००० रुपये करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार त्यांचे वार्षिक मानधन सहा हजार रुपयांवरून वाढून १२,००० रुपये होईल. मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) यांच्या कार्यालयाकडून यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे..उत्तर प्रदेशात सध्या एकूण १.६२ लाख बीएलओ मतदार यादीच्या पुनरीक्षण कामात व्यस्त आहेत. मानधनातील ही वाढ त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी केली जात आहे, जेणेकरून ते विशेष पुनरीक्षणाचे (SIR) हे काम अधिक मेहनत आणि लगनपूर्वक वेळेवर पूर्ण करू शकतील. निवडणूक आयोग देखील सतत वाढणाऱ्या मानधनाच्या मागणीकडे लक्ष देऊन या कार्यात गुंतलेल्या शिक्षक, शिक्षणमित्र, अंगणवाडी कार्यकर्त्या आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा उत्साह वाढवू इच्छित आहे..एसआयआरसाठी विशेष भत्ताही मिळणारमानधनात वाढ करण्यासोबतच, मतदार यादीच्या SIR कामात गुंतलेल्या बीएलओ आणि इतर अधिकाऱ्यांना विशेष भत्ता देखील दिला जाईल. हा भत्ता त्यांना SIR चे काम यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यासाठी एकाच वेळी दिला जाईल. ही रक्कम दोन हजार रुपयांपासून सुरू होऊन श्रेणीनुसार वेगवेगळी असेल, जी बीएलओचा उत्साह आणखी वाढवेल..सध्या, राज्यात गणना प्रपत्रे भरून जमा करण्याचे काम ४ डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करायचे असून, हे काम वेगाने सुरू आहे. सीईओ कार्यालयाकडून या कामावर सतत देखरेख ठेवली जात आहे, तर जिल्हा निवडणूक अधिकारी देखील त्यांच्या स्तरावर बीएलओंचा सन्मान करून प्रोत्साहन रक्कम देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.