आडवं येईल त्याला संपवणार, मी गांधीवादी नाही; दुहेरी हत्याकांडाचा पश्चाताप नाही, आरोपीची कोर्टात आव्हानाची भाषा

केरळच्या एका न्यायालयातच दोन हत्या प्रकरणातील आरोपीने आणखी हत्या करेन असं म्हटल्यानं खळबळ उडालीय. माझ्या वाटेत कुणी आलं तर त्याला संपवेन. मी जे काही केलं त्याचा पश्चाताप नाही आणि मी गांधीवादीही नाही. मला फाशी द्या असंही आरोपीने न्यायालयात सुनावणीवेळी म्हटलं..पलक्कड जिल्ह्यात सत्र न्यायालयात दुहेरी खून प्रकरणी सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणी ५८ वर्षीय चेंथामरा याच्यावर आरोप होते. जानेवारी २०२५मध्ये शेजारी सुधाकरन आणि त्याची आई लक्ष्मी यांच्या हत्या प्रकरणी तो दोषी आढळला. याशिवाय गेल्या वर्षीय त्याला सुधाकरणची पत्नी सजिताच्या हत्या प्रकरणीही दोषी ठरवण्यात आलं होतं..POCSO Accused Endlife : 'पोक्सो'च्या आरोपीकडून अवघ्या अर्ध्या तासात पीडितेसह ६ जणांची निर्घृण हत्या; स्वत:ही विष प्राशन करुन जीवन संपविले.सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं की, जेव्हा डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, चेंथामाराला खून केल्याचा पश्चाताप नाही. तो समाजासाठी धोकादायक आहे. त्यावर तो उत्तर देत होता. चेंथामारानं त्यावेळी आपल्याला कसलाच पश्चाताप नाही आणि मी गांधीवादी नाही. माझ्या वाटेत कुणी आलं तर मी असंच करणार असं म्हटलं होतं..न्यायालयाने या प्रकरणी पुरावे आणि जबाबांच्या आधारे आरोपीला दोषी ठरवलं. न्यायालयात सादर केलेले पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब, फॉरेन्सिक लॅबचे पुरावे आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले. पोलिसांनी घटनास्थळावरून भक्कम पुरावे गोळा केले. चेंथामराच्या शिक्षेवर १५ जुलै रोजी निर्णय घेतला जाणार आहे. वकिलांनी सांगितलं की, आम्ही १५ जुलैला आम्ही त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी अशी मागणी करणार आहोत. आम्हाला आशा आहे की, न्यायालय आमची मागणी मान्य करेल..२०१९च्या खटल्यात चेंथामराला जामीन मिळाला होता. यानंतर २७ जानेवारी २०२५ला त्यानं सुधाकरणच्या घरात घुसून आणखी दोघांचा खून केला. या घटनेनंतर पोलिसांच्या भूमिकेवरही शंका उपस्थित केली जात आहे..एका ज्योतिषाने चेंथामराला त्याची पत्नी सोडून जाण्यासाठी सुधाकरणचं कुटुंब जबाबदार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे सुधाकरणच्या कुटुंबाबद्दल त्याच्या मनात राग होता. यातूनच त्याने सुधाकरणच्या पत्नीची हत्या केली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने जन्मठेपेसह ३ लाख २५ हजारांचा दंड ठोठावला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.