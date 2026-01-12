देश

हुंडाबळी प्रकरणी सासरच्या मंडळींवर गुन्हा, सून ५ महिन्यांनी सापडली पुण्यात; पोलिसांनी घेतली ताब्यात

Crime News : बेपत्ता झालेल्या विवाहित मुलीची तिच्या सासरच्या मंडळींनी हत्या केल्याचा आरोप माहेरच्या लोकांनी केला होता. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ५ महिन्यांनी विवाहिता पुण्यात सापडली असून पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतलंय.
सूरज यादव
हुंडाबळी प्रकरणी सासरच्या नातेवाईकांवर गुन्हा दाखल झाला पण सून ५ महिन्यांनी जीवंत सापडल्यानं आता खळबळ उडाली आहे. उत्तर प्रदेशातल्या श्रावस्ती इथल्या मल्हीपूर पोलीस ठाण्यात हुंडाबळी प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. न्यायालयाने या प्रकरणात महिलेच्या हत्या प्रकरणी सासरच्या मंडळींवर गुन्हाही दाखल केला. आता तीच महिला पाच महिन्यांनी जीवंत सापडली आहे. पोलिसांनी महिलेला पुण्यातून ताब्यात घेतलं आहे. तिला न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे.

