हुंडाबळी प्रकरणी सासरच्या मंडळींवर गुन्हा, सून ५ महिन्यांनी सापडली पुण्यात; पोलिसांनी घेतली ताब्यात

हुंडाबळी प्रकरणी सासरच्या नातेवाईकांवर गुन्हा दाखल झाला पण सून ५ महिन्यांनी जीवंत सापडल्यानं आता खळबळ उडाली आहे. उत्तर प्रदेशातल्या श्रावस्ती इथल्या मल्हीपूर पोलीस ठाण्यात हुंडाबळी प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. न्यायालयाने या प्रकरणात महिलेच्या हत्या प्रकरणी सासरच्या मंडळींवर गुन्हाही दाखल केला. आता तीच महिला पाच महिन्यांनी जीवंत सापडली आहे. पोलिसांनी महिलेला पुण्यातून ताब्यात घेतलं आहे. तिला न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे..लक्ष्मणपूर गंगापूर इथल्या दीपाचं लग्न ओरीपुरवा इथल्या हंसराज याच्याशी झालं होतं. लग्नानंतर काही दिवसांनीच दीपाचा हुंड्यासाठी छळ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये दीपा अचानक बेपत्ता झाली होती. बराच शोध घेतल्यानंतरही ती सापडली नव्हती. शेवटी दीपाच्या माहेरच्या मंडळींनी तिच्या सासरच्या लोकांवर हुंड्यासाठी हत्या केल्याचा आरोप केला..पावती न फाडता पैसे घेऊन गाड्या सोडा, संध्याकाळी भेटा; वरिष्ठांकडून सतत त्रास, ट्राफिक पोलिसाने चिठ्ठी लिहून ठेवली अन्....पोलिसांनी या प्रकरणी हुंड्यासाठी छळ आणि हत्या प्रकरणी गुन्हा दाखल न केल्यानं दीपाच्या आई-वडिलांनी न्यायालयात धाव घेतली. शेवटी न्यायालयाच्या आदेशावरून दीपाचा पती हंसराज, सासरा परमेश्वर आणि सासूविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या सतीश शर्मांकडे सोपवण्यात आला होता..पोलीस तपासात दीपाचा मोबाईल नंबर सुरू असल्याची माहिती समोर आली. तिच्या मोबाईलचा डेटा तपासल्यानंतर महाराष्ट्रात लोकेशन आढळून आलं. लोकेशनच्या आधारे तिचा शोध घेताना पुण्यात असल्याचं समजलं. पोलिसांनी लोकेशनवरून तिला ताब्यात घेतल्यानंतर सगळ्या घटनेचा उलगडा झाला..दीपाने पोलिसांना सांगितलं की मी माझ्या मर्जीने घर सोडून पुण्याला आले होते. मी इथंच राहत होते. पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतलं असून न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे. न्यायालयात जबाब नोंदवल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे. न्यायालयात जबाबानंतरच या प्रकरणात सत्य काय आणि काय कारवाई करायची हे ठरणार आहे..