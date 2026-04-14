Birthplace Of Dr. Ambedkar: या घरात झाला होता बाबासाहेबांचा जन्म, जयंतीनिमित्त १ लाख लोकांसाठी जेवण तयार; पाहा काय आहे खास मेन्यू

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे जन्मस्थान असलेल्या महू (मध्य प्रदेश) येथे उत्सवाचे वातावरण आहे. देशभरातून येणाऱ्या लाखो अनुयायांसाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली असून विशेष भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे..आज १४ एप्रिल २०२६ रोजी महूमध्ये सुमारे १ लाख भाविक येण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने युद्धपातळीवर जेवण बनवण्याचे काम सुरू केले आहे. शनिवारपासूनच मिठाई आणि भाज्या कापण्याचे काम मोठ्या उत्साहात सुरू झाले होते. कडाक्याच्या उन्हाचा विचार करून ताजे आणि सकस अन्न मिळावे यासाठी हलवायांच्या टोळ्या रात्रभर काम करत आहेत..काय आहे मेन्यू ?भाविकांच्या जेवणाच्या ताटात ६ पुऱ्या, मिक्स भाजी, गोड बुंदी, लोणचे आणि १०० ग्रॅम मुगाची खिचडी दिली जाणार आहे. उन्हाळ्यामुळे जेवण खराब होऊ नये यासाठी अन्न विभागाने विशेष तांत्रिक काळजी घेतली आहे. जेवणाचे वाटप सुरळीत व्हावे यासाठी १६ पथके तैनात करण्यात आली आहेत. गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी टोकन पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. अन्नाचा दर्जा तपासण्यासाठी आणि वेळेत वितरण करण्यासाठी अधिकारी स्वतः लक्ष ठेवून आहेत..बाबासाहेबांचे जन्मस्थानमहू हे बाबासाहेबांचे जन्मस्थान असल्यामुळे या जागेला विशेष महत्त्व आहे. बाबासाहेबांचे वडील सुभेदार रामजी सकपाल हे येथील महार रेजिमेंटमध्ये ट्रेनर होते. ते कालीपल्टन भागातील सरकारी क्वार्टरमध्ये राहत असतानाच बाबासाहेबांचा जन्म झाला होता. बाबासाहेब अडीच वर्षांचे होईपर्यंतच महूमध्ये होते, त्यानंतर त्यांचे वडील निवृत्त होऊन महाराष्ट्रातील रत्नागिरीला गेले..१९७१ मध्ये ब्रिगेडियर जी.एस. काळे यांनी बाबासाहेबांच्या जन्मस्थानाचा शोध लावला होता. ही जागा लष्कराच्या ताब्यात असल्याने ती मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला, अखेर १९८६ मध्ये ही जागा स्मारक समितीला देण्यात आली..स्वयंसेवकांची मोठी फौज आणि पोलीस बंदोबस्तप्रशासनाने भाविकांसाठी केवळ जेवणाचीच नाही, तर थंड पाण्याची आणि बसण्याचीही उत्तम सोय केली आहे. माहेश्वरी शाळा आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी जेवण वाटप केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. स्वयंसेवकांची मोठी फौज आणि पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, गर्दी वाढल्यास तातडीने अतिरिक्त जेवणाची सोय केली जाईल असे आश्वासन अन्न विभागाने दिले आहे.