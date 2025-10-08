Mission Shakti : दहावीची विद्यार्थिनी लवली बनली एक दिवसाची मथुरा जिल्हाधिकारी!

महिला आणि मुलींना सशक्त बनवण्याच्या उद्देशाने उत्तर प्रदेश सरकारने राबवलेल्या 'मिशन शक्ती' मोहिमेमुळे मथुरेत एक प्रेरणादायी घटना घडली आहे. याच मोहिमेअंतर्गत, बुधवार दिनी मथुरा येथील राजकीय हायस्कूल, लोहवन येथील दहावीची विद्यार्थिनी लवली हिला एक दिवसाची जिल्हाधिकारी बनण्याचा सन्मान मिळाला..जिल्हाधिकारी साहेबांनी केले स्वागतमथुरेचे सध्याचे जिल्हाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह यांनी स्वतः लवलीचे स्वागत केले आणि तिला सन्मानित करून एक आठवण म्हणून भेटवस्तू दिली. यावेळी ते म्हणाले, 'समाजात महिलांची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. आज महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जात आहेत. आपला समाज तर प्राचीन काळापासूनच महिलांना 'मातृशक्ती' म्हणून आदराने पाहत आला आहे.'.लवलीने ऐकल्या तक्रारीएक दिवसाची जिल्हाधिकारी बनलेल्या लवलीने आपल्या कार्यालयात काही लोकांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले. या खास अनुभवाबद्दल लवली म्हणाली, 'जर मला भविष्यात खरंच जिल्हाधिकारी बनण्याची संधी मिळाली, तर मी लोकांच्या सर्व समस्या नक्कीच दूर करेन.'.यावेळी जिल्हाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह यांनी सांगितले की, 'अशा उपक्रमांमुळे मुलींना प्रशासकीय सेवांमध्ये पुढे जाण्याची प्रेरणा मिळते आणि त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होतो.''मिशन शक्ती'मुळे मुलींना मिळालेली ही संधी खऱ्या अर्थाने त्यांचे भविष्य घडवणारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.