Mission Shakti : दहावीची विद्यार्थिनी लवली बनली एक दिवसाची मथुरा जिल्हाधिकारी!

महिला आणि मुलींना सशक्त बनवण्याच्या उद्देशाने उत्तर प्रदेश सरकारने राबवलेल्या 'मिशन शक्ती' मोहिमेमुळे मथुरेत एक प्रेरणादायी घटना घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
महिला आणि मुलींना सशक्त बनवण्याच्या उद्देशाने उत्तर प्रदेश सरकारने राबवलेल्या 'मिशन शक्ती' मोहिमेमुळे मथुरेत एक प्रेरणादायी घटना घडली आहे. याच मोहिमेअंतर्गत, बुधवार दिनी मथुरा येथील राजकीय हायस्कूल, लोहवन येथील दहावीची विद्यार्थिनी लवली हिला एक दिवसाची जिल्हाधिकारी बनण्याचा सन्मान मिळाला.

Uttar Pradesh
District Collector
Mathura
Dream

