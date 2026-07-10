Ayodhya Donation Scam : चंपत राय यांचा ड्रायव्हर 'टिन्नू' आणि सुभाष करायचे रोकड पार! राम मंदिर देणगी चोरीची 'मोडस ऑपेरंडी' उघड!

अयोध्येतील श्री राम मंदिरातील देणगी चोरी प्रकरणाच्या तपासात ४० तासांच्या पोलीस कोठडीत आरोपींकडून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मंदिरातील कडक सुरक्षा व्यवस्था असतानाही रोकड बाहेर कशी नेली जात होती, याची संपूर्ण कार्यपद्धती पोलिसांनी उघड केली आहे.या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा आणि करुणेश पांडे यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी विविध ठिकाणी छापे टाकून चोरीच्या पैशातून खरेदी करण्यात आलेली आलिशान कार, सोन्या-चांदीचे दागिने आणि मोठी रोकड जप्त केली आहे..ड्रायव्हरच्या मदतीने बाहेर जात होती रोकडचौकशीदरम्यान आरोपींनी सांगितले की, मंदिर परिसरातून रोकड बाहेर नेण्यासाठी चंपत राय यांचा चालक टिन्नू यादव आणि सुभाष यांची मदत घेतली जात होती.त्यांच्याकडे असलेल्या विशेष प्रवेशसुविधा आणि वाहनांमुळे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना संशय येत नव्हता. त्यामुळे सुरुवातीला कमी रक्कम बाहेर काढणाऱ्या टोळीचा आत्मविश्वास वाढत गेला आणि नंतर मोठ्या प्रमाणात रोकड अपहार केल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..मोबाईलमधील संदेश आणि सीसीटीव्ही ठरले महत्त्वाचे पुरावेसायबर सेलने आरोपींच्या मोबाईलमधील वर्षभरातील संदेशांची तपासणी केली. तसेच मंदिर परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रफितींचाही अभ्यास करण्यात आला.पोलिसांनी संबंधित संदेश आणि चित्रफिती आरोपींसमोर ठेवताच त्यांनी अनेक बाबींची कबुली दिली. या डिजिटल पुराव्यांमुळे तपासाला महत्त्वाची दिशा मिळाल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे..बनावट पावत्यांचाही तपासपोलिसांनी जप्त केलेल्या दागिन्यांच्या उगमाचाही तपास सुरू आहे. हे दागिने चोरीच्या पैशातून खरेदी करण्यात आले होते की काही भाविकांना बनावट पावत्या देऊन त्यांची फसवणूक करण्यात आली होती, याचा शोध घेतला जात आहे.बनावट पावत्यांचा वापर झाल्याचे सिद्ध झाल्यास या प्रकरणात फसवणुकीचीही कलमे लागू होऊ शकतात, त्यामुळे तपासाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..मुख्य सूत्रधाराचा शोध सुरूतपासाचा केंद्रबिंदू सध्या टिन्नू यादव आणि सुभाष यांच्याभोवती असला तरी हा प्रकार केवळ काही कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसल्याचा संशय पोलिसांना आहे..या संपूर्ण प्रकरणामागे आणखी एखादा मुख्य सूत्रधार असण्याची शक्यता तपासली जात आहे. चोरीची रक्कम कुठे खर्च करण्यात आली, संबंधित बँक व्यवहार आणि इतर संशयित व्यक्तींची माहिती पोलिसांकडून तपासली जात असून, संपूर्ण साखळी उघड करण्यासाठी तपास वेगाने सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.