ड्रायव्हिंग लायसन्स काढणं होणार कठीण! ऑनलाइन परीक्षेत आता ७५% गुणांची अट, केंद्र सरकारचा नवा प्रस्ताव

ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ड्रायव्हिंग लायसन्सशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यानुसार, सुरक्षित वाहन चालवण्यासंबंधीच्या ऑनलाइन अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान ६० टक्क्यांऐवजी ७५ टक्के गुण मिळवावे लागण्याची शक्यता आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी मसुदा जारी केला आहे. यामध्ये लायसन्सच्या शुल्कासह वाहनांच्या सुरक्षिततेबाबतही महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले आहेत..मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार, सुरक्षित वाहन चालवण्यासंबंधीचा ऑनलाइन अभ्यासक्रम किमान ३० मिनिटांचा असेल. या अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक गुणांची मर्यादा ६० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार आहे. मात्र, हा सध्या प्रस्ताव असून अंतिम नियमांबाबत निर्णय झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होणार आहे..Narendra Modi: इस्रायलच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे मोदी खास पाहुणे! नेतान्याहूंनी आणखी कोणाला दिले निमंत्रण?.याशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्सवरील नाव किंवा पत्ता बदलण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क रद्द करण्याचाही प्रस्तावही यामसुद्यात आहे. लायसन्सवरील माहिती बदलण्यासाठी आलेल्या अर्जांवर १५ दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा, अशी तरतूदही सुचवण्यात आली आहे. अर्ज नाकारल्यास त्यामागील कारणे संबंधित अर्जदाराला सांगावी लागणार आहेत..आधारद्वारे ओळख पडताळणी केलेल्या काही ऑनलाइन सेवांसाठी शुल्कात सवलत देण्याचाही प्रस्तावही मसुद्यात समाविष्ठ करण्यात आला आहे. ओळख, वय आणि रहिवासाचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, ई-रेशन कार्ड आणि जन्म प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे स्वीकारली जाऊ शकतात. नव्याने दिले जाणारे आणि नूतनीकरण होणारे लायसन्स लॅमिनेटेड किंवा पीव्हीसी कार्डच्या स्वरूपात देण्याची तरतूदही सुचवण्यात आली आहे..दरम्यान, केंद्र सरकारने वाहनांच्या सुरक्षेसाठीही नवीन मानके अधिसूचित केली आहेत. एक ऑक्टोबर २०२७ पासून एम१ श्रेणीतील प्रवासी वाहनांमध्ये अँटी-थेफ्ट इमोबिलायझर बसवणे बंधनकारक होणार आहे. ही यंत्रणा अनधिकृत व्यक्तीला वाहन सुरू करण्यापासून रोखण्यास मदत करते..Nitin Gadkari Ethanol News : ई-२० नंतर आता शंभर टक्के इथेनॉलवर धावणाऱ्या वाहनांवर भर; नितीन गडकरींची मोठी घोषणा.याशिवाय, अपघातातील प्रवाशांची सुरक्षा आणि पादचाऱ्यांचे संरक्षण मजबूत करण्यासाठी नवीन मानके टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार आहेत. मंत्रालयाने या मसुद्यांवर नागरिक आणि संबंधित घटकांकडून ३० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. त्यामुळे हे प्रस्ताव अंतिम झाल्यानंतर वाहनचालक आणि वाहन उत्पादकांसाठी हे बदल लागू होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.