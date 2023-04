Arvind Kejriwal: केजरीवालांची होतेय हेरगिरी? मुख्यमंत्र्यांच्या घराजवळ ड्रोन दिसल्यानं खळबळ

By

नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाजवळ ड्रोन उडत असल्याचं दिसून आल्यानं खळबळ उडाली आहे. या ड्रोनद्वारे त्यांची हेरगिरी केली जात असल्याच्या चर्चा देखील सुरु झाल्या आहेत. दिल्ली पोलिसांनी या ड्रोनच्या घटनेला दुजोरा दिला आहे. (Drone seen near Arvind Kejriwal residence probe underway says Delhi Police)

दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी ड्रोन दिसल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. या माहितीतले तथ्य काय आहे हे आम्ही तपासत आहोत.