राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यात ब्लू बुक नियमांचं उल्लंघन झालंच कसं? केंद्राची ममता सरकारला विचारणा

Blue Book Rules Debate After Presidential Visit राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या दौऱ्यावेळी झालेले राजशिष्टाचाराचे उल्लंघन आणि कार्यक्रमाचे स्थळ बदलण्याच्या मुद्द्यावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पश्चिम बंगाल सरकारकडून उत्तर मागविले आहे. दरम्यान, "पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारने राष्ट्रपतींचा अपमान केला असून या सरकारचे वर्तन अराजकतेचे आहे," अशी प्रतिक्रिया गृहमंत्री अमित शहा यांनी समाज माध्यमातून दिली आहे..राजशिष्टाचाराचे पालन न करणे, राष्ट्रपती ज्या मागनि जाणार आहेत त्याची योग्य माहिती न देणे तसेच इतर व्यवस्थांमधील कमतरता, याबाबत योग्य ते स्पष्टीकरण द्यावे, अशी विचारणा गृह मंत्रालयाने पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून केली आहे. राजशिष्टाचाराचे पालन झाले नसल्याचे सांगत राष्ट्रपती मुर्मू यांनी जाहीर सभेत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले होते. .दार्जिलिंग मधील आंतरराष्ट्रीय संथाळ संमेलनास राष्ट्रपती मुर्मू हजर राहिल्या होत्या. विधाननगर येथे हा कार्यक्रम घेण्याचे नियोजन होते, मात्र सुरक्षा व्यवस्था, गर्दी आणि इतर कारणे देत राज्य प्रशासनाने हा कार्यक्रम गोसाईपूर येथे स्थलांतरित केला होता. गोसाईपूर येथील जागा अपुरी असल्याने तेथे असंख्य लोक पोहोचू शकले नाहीत, अशी तक्रार राष्ट्रपतींनी केली होती..रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी एक महिन्याची सूट? अमेरिकेच्या दाव्यावर भारत सरकारची स्पष्टता, काय म्हटलं?.'ब्लू बुक नियमांचे उल्लंघन'राष्ट्रपतींशी संबंधित राजशिष्टाचाराच्या अनुषंगाने ब्लू बुक नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याचे गृह मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रपतींचे स्वागत आणि त्यांना निरोप देण्यासाठी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक का उपस्थित नव्हते ? अशी विचारणा गृह मंत्रालयाने केली आहे. राष्ट्रपतींसाठी बनवण्यात आलेल्या स्वच्छतागृहात पाणी देखील नव्हते. तर ज्या मार्गावरून त्या प्रवास करणार होत्या, तो मार्ग कचऱ्याने भरला होता, असा आरोप होत आहे..'हा राज्यघटनेचा अपमान'पश्चिम बंगालमध्ये ८ झालेला अपमान हा केवळ राष्ट्रपतींचा नसून तो राज्यघटनेचा अपमान आहे," असा हल्लाबोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी तृणमूल काँग्रेसवर केला. दिल्लीतील ३३ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चाच्या विविध योजनांचे भूमीपूजन आणि उद्घाटन पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यानिमित्ताने या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. " आज सर्वत्र जागतिक महिला दिन साजरा केला जात आहे तर तिकडे पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा घोर अपमान केला. संथाल समुदायाच्या एका कार्यक्रमात सामील होण्यासाठी राष्ट्रपती बंगालला गेल्या होत्या. मात्र, राष्ट्रपतींचा सन्मान करण्याऐवजी तृणमूलने या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. राष्ट्रपती मुर्मू या स्वतः आदिवासी समाजातील आहेत. हा केवळ त्यांचा अपमान नाही तर देशाच्या घटनेचा अपमान आहे," अशी टीका मोदी यांनी केली..अहंकाराचा नाश अटळ"कोणतीही व्यक्ती कितीही शक्तिशाली असली तरी शेवटी अहंकार तिचा नाश करतो, असे आपल्याकडे म्हटले जाते. तृणमूलचे गलिच्छ राजकारण आणि सत्तेच्या अहंकाराचा नाश होणे अटळ आहे," असे मोदी म्हणाले. पंतप्रधानांच्या हस्ते १२.३ किलोमीटर लांबीच्या मौजपूर ते बाबरपूर मेट्रो कॉरिडॉर तसेच ९.९ किलोमीटर लांबीच्या दीपाली चौक ते मजलिस पार्क मेट्रो कॉरिडॉरचे उद्घाटन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.