बॉलिवूड ड्रग्जप्रकरणाचे लोकसभेत पडसाद, भाजप खासदाराकडून पाक-चीनवरही आरोप

नवी दिल्ली : सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यू प्रकरणातील तपासात बॉलिवूडमधील ड्रग्ज कनेक्शन समोर येत आहे. सध्याच्या घडीला चर्चेत असलेल्या या प्रकरणाचे पडसाद लोकसभेत उमटल्याचे पाहायला मिळाले. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भोजपूरी अभिनेता आणि गोरखपूरचे भाजप खासदार रवी किशन यांनी बॉलिवूडमधील ड्रग्ज कनेक्शनसंदर्भातील मुद्यावर भाष्य केले.

Drug addiction is in film industry too. Several people have been apprehended, NCB is doing very good work. I urge central govt to take strict action, apprehend the culprits soon, give them befitting punishment & bring an end to conspiracy of neighbouring countries: Ravi Kishan https://t.co/5oUiQLxiHu

— ANI (@ANI) September 14, 2020