Tejas Fighter Jet Crash: वडील युट्यूबवर एअर शोचे व्हिडिओ स्क्रोल करत होते... तेवढ्यात विंग कमांडर मुलाच्या मृत्यूची बातमी कळली

IAF Tejas Mk-1 Crash at Dubai Airshow 2025: दुबई एअरशो 2025 मधील तेजस Mk-1 विमान अपघाताने संपूर्ण देश हदरला आहे. यूट्यूबवर मुलाचा परफॉर्मन्स बघताना वडिलांना थेट क्रॅशची बातमी दिसताच पायाखालची जमीन सरकली
Sandip Kapde
Updated on

दुबई एअरशो २०२५ दरम्यान भारतीय हवाई दलाच्या तेजस Mk-1 लढाऊ विमानाचा भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत विंग कमांडर नमांश स्याल (वय ३४) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अपघाताची बातमी त्यांच्या वडिलांना थेट यूट्यूबवरून कळली, ही बाब विशेष दु:खदायक ठरली आहे.

