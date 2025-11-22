Tejas Fighter Jet Crash: वडील युट्यूबवर एअर शोचे व्हिडिओ स्क्रोल करत होते... तेवढ्यात विंग कमांडर मुलाच्या मृत्यूची बातमी कळली

दुबई एअरशो २०२५ दरम्यान भारतीय हवाई दलाच्या तेजस Mk-1 लढाऊ विमानाचा भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत विंग कमांडर नमांश स्याल (वय ३४) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अपघाताची बातमी त्यांच्या वडिलांना थेट यूट्यूबवरून कळली, ही बाब विशेष दु:खदायक ठरली आहे..हिमाचल प्रदेशातील कांगडा जिल्ह्यातील पटियालकड गावचे रहिवासी आणि निवृत्त मुख्याध्यापक जगन्नाथ स्याल हे गुरुवारी संध्याकाळी साधारण चार वाजता यूट्यूबवर मुलाच्या एअरशो परफॉर्मन्सचे व्हिडिओ शोधत होतो. तेव्हाच त्यांना विमान कोसळल्याची बातमी दिसली. ते म्हणाले, “मी एअरशोचे व्हिडिओ पाहण्याच्या नादात होतो. अचानक अपघाताची बातमी आली. मी लगेच माझ्या सुनेचा, जी स्वतःही विंग कमांडर आहे, फोन केला. थोड्याच वेळात हवाई दलाचे सहा अधिकारी घरी आले आणि मला समजले की माझा मुलगा आता नाही.”.प्रचंड धक्का बसलानमांश यांचे शेवटचे वडिलांशी बोलणे गुरुवारीच झाले होते. त्यावेळी त्यांनी वडिलांना सांगितले होते, “बाबा, टीव्ही किंवा यूट्यूबवर माझा परफॉर्मन्स नक्की पहा.” वडील तेच करत असतानाच त्यांना मुलाच्या मृत्यूची बातमी कळाली.सध्या स्याल कुटुंब तामिळनाडूतील कोइम्बतूर येथे आहे. नमांशची पत्नी विंग कमांडर अमनदीप कौर सध्या कोलकात्याला प्रशिक्षणासाठी गेल्या असल्याने वडील-आई दोन आठवड्यांपूर्वी हिमाचलहून नात सात वर्षीय आर्या हिची काळजी घेण्यासाठी कोइम्बतूरला आले होते. अपघाताची बातमी कळताच नमांशच्या आई वीणा स्याल यांना प्रचंड धक्का बसला असून त्या बोलू शकत नाहीत..Amit Shah: ना सरकारी दौरा..ना खासगी! अमित शाह 20 वर्षांपासून परदेशात गेलेच नाहीत; कारण काय?.व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरलअपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. फुटेजमध्ये तेजस विमान अचानक उंची गमावताना, नंतर जमिनीवर आपटून आगीच्या प्रचंड गोळ्यात रूपांतरित होताना दिसते. अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात प्रचंड काळा धूर पसरला होता. धावपट्टीजवळील प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली.भारतीय हवाई दलाने X वर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “या अपघातात झालेल्या जीवितहानीमुळे भारतीय हवाई दलाला अत्यंत दु:ख झाले आहे. शोकाकुल कुटुंबाबरोबर हवाई दल खंबीरपणे उभा आहे. अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी चौकशी न्यायालय स्थापन करण्यात येत आहे.”.तेजस विमान बनवणाऱ्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) नेही शोक व्यक्त केला आहे. कंपनीने म्हटले आहे, “धाडसी भारतीय वैमानिकाच्या निधनामुळे आम्हाला अपार दु:ख झाले आहे.”विंग कमांडर नमांश स्याल हे हवाई दलातील अत्यंत कुशल आणि धाडसी पायलट म्हणून ओळखले जात होते. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण देशावर शोककळा पसरली आहे..Tejas Fighter Jet Crash: एअर शोमध्ये मोठा अपघात! भारताचे तेजस लढाऊ विमान कोसळले; थरारक व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.