Republic Day: प्रजासत्ताक दिनाच्या ध्वजवंदनात दुर्घटना! तिरंगा फडकवताच ध्वजखांब तुटला; वनमंत्री थोडक्यात बचावले, काही जखमी

सोमवारी (२६ जानेवारी २०२६) तेलंगणातील मक्तल तहसीलदार कार्यालयात प्रजासत्ताक दिनानिमित्त एक मोठी दुर्घटना घडली. ज्यामध्ये राज्याचे वन आणि पर्यावरण मंत्री वाकिती श्रीहरी थोडक्यात बचावले. मंत्री राष्ट्रध्वज फडकावत असताना अचानक ध्वजस्तंभ तुटला आणि पडला. घटनास्थळी उपस्थित असलेले अनेक लोक जखमी झाले. सुदैवाने मंत्री सुरक्षित राहिले. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास मंत्री वाकिती श्रीहरी मक्तल येथे एका अधिकृत समारंभात सहभागी होण्यासाठी आले तेव्हा ही घटना घडली. राष्ट्रगीतानंतर जेव्हा मंत्र्यांनी दोरी ओढली. तेव्हा तिरंगा उंचावण्याऐवजी लोखंडी खांब तुटला आणि पडला. जड स्टीलचा खांब, ध्वजासह कोसळला, ज्यामुळे गोंधळ उडाला. खांब मंत्र्यांजवळ उभ्या असलेल्या काही पोलिसांवर आणि अधिकाऱ्यांवर पडला. .Naxalist Attack: मोठी बातमी! माओवाद्यांनी जंगलात पेरलेल्या प्रेशर बॉम्बचा स्फोट; ११ जवान जखमी, नक्षलग्रस्त भागात तणाव.ज्यामुळे ते जखमी झाले. सुदैवाने मंत्री थोडे दूर उभे होते, त्यामुळे त्यांना या दुर्घटनेतून वाचता आले नाही. या घटनेमुळे तेलंगणामध्ये होणाऱ्या अधिकृत समारंभांच्या वाढत्या अव्यवस्थावरही प्रकाश पडतो. या घटनेच्या अगदी आधी बीआरएस नेते कोठा प्रभाकर यांनी चुकून ध्वज उलटा फडकवला होता. ज्यामुळे विरोधकांकडून टीका झाली. या घटनेमुळे जबाबदार अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय समारंभांचे गांभीर्य समजते का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..सोमवारी भारताने ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला. ज्यामध्ये ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान वापरलेली क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने, नव्याने तयार झालेल्या युनिट्स आणि प्राणघातक शस्त्र प्रणालींचा समावेश होता. युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते. कर्तव्याच्या धर्तीवर आयोजित प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभाची थीम "वंदे मातरमची १५० वर्षे" आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.