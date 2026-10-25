Dutch Farmers: डच ट्रॅक्टर रस्त्यावर, मागणी संसदेच्या टेबलावर; नायट्रोजन संघर्षाची सात वर्षे; २०३५चे लक्ष्य ठरले, पण डच शेतकऱ्यांना हवी आहे स्पष्टता

हेग : नेदरलॅंड्सच्या सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालयाने २९ मे २०१९ रोजी एक निकाल दिला आणि या देशातली शेती, बांधकाम आणि राजकारण हलले. नायट्रोजन उत्सर्जनाच्या परवानग्या देण्याची नेदरलॅंड्सची व्यवस्था युरोपीय नियमांशी जुळत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. त्या निकालाला आता सात वर्षे झाली आहेत. अजूनही शेती आणि बांधकाम क्षेत्र धोरणासाठी चाचपडते आहेत. विशेषतः शेतकरी त्याच्या भवितव्यासाठी सरकारकडे धोरणाचा आग्रह धरतो आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.नेदरलॅंड्समधील शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला सुरुवात १ ऑक्टोबर २०१९ ला झाली. आयोजकांच्या अंदाजानुसार सुमारे २,२०० ट्रॅक्टर हेगकडे निघाले. त्या सकाळी देशभरातील रस्त्यांवर एक हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीची रांग लागली. डच इतिहासातली ती सर्वांत गर्दीची सकाळ ठरली. संसदेजवळच्या मालीव्हेल्ड मैदानात फक्त ७५ ट्रॅक्टरना परवानगी होती. दुपारपर्यंत तिथे शेकडो ट्रॅक्टर उभे होते. १६ ऑक्टोबरला शेतकरी पुन्हा आले आणि ठरलेल्या अटी मोडून मैदानात शिरले. मैदानाचे नुकसान झाले. २३ ऑक्टोबर २०१९ पासून आजअखेर तिथे ट्रॅक्टरना बंदी आहे.प्रश्नाच्या मुळाशी अमोनिया आहे. पर्यावरण माहिती संकलनाच्या (सीएलओ) आकडेवारीनुसार २०२२ मध्ये देशातील अमोनिया उत्सर्जनात शेती आणि बागायतीचा वाटा ९१ टक्के होता. शेतीतल्या अमोनियापैकी ८६ टक्के पशुपालनातून येतो. म्हणूनच सरकारचा रोख गायी, डुकरे आणि कोंबड्यांच्या संख्येवर राहिला आहे..या असंतोषातून २०१९ च्या उत्तरार्धात बीबीबी (बोअरबर्गरबेवेगिंग, म्हणजे शेतकरी-नागरिक चळवळ) हा पक्ष उभा राहिला. संस्थापक कॅरोलिन व्हान डेर प्लास या स्वतः कृषी पत्रकार. १५ मार्च २०२३ च्या प्रांतिक निवडणुकीत पक्षाला देशभरात सुमारे १९ टक्के मते मिळाली आणि सर्व बारा प्रांतांत तो सर्वाधिक मते घेणारा पक्ष ठरला. २ जुलै २०२४ ला स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये तो सहभागी झाला. २९ ऑक्टोबर २०२५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्याच्या जागा सातवरून चारवर आल्या. २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शपथ घेतलेल्या रॉब येत्तेन यांच्या सरकारमध्ये डी६६, व्हीव्हीडी आणि सीडीए हे तीन पक्ष आहेत. १५० पैकी त्यांच्याकडे ६६ जागा आहेत, त्यामुळे हे अल्पमत सरकार आहे. बीबीबी विरोधी बाकांवर बसला आहे.२६ जून २०२६ ला सरकारने नायट्रोजन योजना मांडली. २०३५ पर्यंत शेतीतील अमोनिया उत्सर्जन २०१९ च्या तुलनेत ४२ ते ४६ टक्के कमी करायचे आहे. २०१९ पासून आतापर्यंत सुमारे १८ टक्के घट झाली आहे. त्यासाठी सुमारे २० अब्ज युरोची तरतूद आहे. प्रत्येक शेतासाठी स्वतंत्र उत्सर्जन मर्यादा ठरेल. प्रति हेक्टर २.६ गायींची मर्यादा असेल..निसर्गक्षेत्रांभोवती बफर विभाग तयार होतील. लक्ष्य गाठले नाही तर सरसकट पशुधन कपातीची ‘हमी’ यंत्रणा सुरू होईल. सप्टेंबर २०२६ मध्ये डच पर्यावरण नियोजन संस्था पीबीएलने सांगितले, की सध्याचे उपाय पुरेसे नाहीत आणि पशुपरवान्यांत ५ ते १० टक्के कपात लागेल. कृषिमंत्री जैमी व्हान एसेन यांनी सरसकट कपात सरकारला मान्य नसल्याचे सांगितले.जनतेचा मूडही बदलला आहे. जुलै २०२२ च्या मतदानांत ३९ ते ६० टक्के लोकांनी शेतकऱ्यांना ‘खूप’ किंवा ‘पूर्ण’ पाठिंबा दिला होता. ऑगस्ट २०२६ मध्ये ईनव्हांडाग या वाहिनीच्या सर्वेक्षणात महामार्गावरील ट्रॅक्टर आंदोलनाबद्दल सहानुभूती असलेले ३४ टक्के होते. २०१९ मध्ये हा आकडा ८९ टक्के होता. तरीही ६४ टक्के नागरिकांना शेतकऱ्यांच्या नाराजीची कारणे आजही पटतात. मुद्दा पटतो, पद्धत नाही..आहाराचा प्रश्नही चर्चेत आहे. सरकारचे २०३० पर्यंत वनस्पतीजन्य आणि प्राणीजन्य प्रथिनांचे प्रमाण ५०:५० करण्याचे लक्ष्य आहे. २०२५ मध्ये ते ३९:६१ आहे, म्हणजे प्रगती थांबली आहे. तरीही २०२३ मध्ये एकूण मुख्य जेवणांपैकी २५ टक्के शाकाहारी होती, आणि दरडोई मांसवापर २०२५ मध्ये घटला. आकडा ६७.३ किलो आहे, पण तो हाडांसह. प्रत्यक्ष खाल्लेले मांस सुमारे ३३.७ किलो आहे.डच शेती फक्त मांसावर उभी नाही. २०२५ मध्ये नेदरलॅंड्सने पुनर्निर्यातीसह १३७.५ अब्ज युरोच्या कृषी वस्तू निर्यात केल्या. त्यातील ८८.४ अब्ज युरोचा माल देशात पिकवलेला किंवा देशात प्रक्रिया केलेला होता. दुग्धजन्य पदार्थ आणि अंडी १३.३ अब्ज युरो, शोभिवंत वनस्पती १२.३ अब्ज, मांस १२.१ अब्ज. कोको आणि कोको-उत्पादनांची निर्यात १२.४ अब्ज युरोवर गेली आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.भारताच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १५ ते १७ मे २०२६ दरम्यान नेदरलॅंड्सचा दौरा केला. हेगमधील चर्चेत पाणी, कृषी आणि आरोग्य हे सहकार्याचे प्रमुख क्षेत्र ठरले. पंतप्रधान येत्तेन यांनी भारतभेटीचे निमंत्रण स्वीकारले आहे. भारतासमोरही उत्पादन, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, पाणी, हवामान आणि अन्नसुरक्षा हे प्रश्न एकाच वेळी उभे आहेत.२०१९ मध्ये ट्रॅक्टर संसदेच्या दारात पोहोचले होते. आज लढाई नांगरापेक्षा सरकारी कागदावरच्या आकड्यांभोवती आहे. ते आकडे शेतकऱ्याच्या खिशाशी कसे जुळतात, यावर २०३५ पर्यंतचा प्रवास ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.