E20 टाकल्याने वाहनाच्या कोणत्या गाड्यांचे होईल नुकसान? 'हे' पार्ट होणार खराब; सरकारने दिली महत्त्वाची माहिती

ई-20 इंधनाच्या वापराबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने संसदेत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, १ एप्रिल २००५ पासून लागू झालेल्या आणि २०१६ पूर्वी उत्पादित झालेल्या बीएस-3 वाहनांमध्ये ई-20 इंधनाचा वापर केल्यास काही रबरचे भाग आणि गॅस्केट बदलण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते. मात्र, हे बदल वाहनाच्या नियमित सर्व्हिसिंगदरम्यान सहजपणे करता येतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे..राज्यसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली. ई-20 इंधनामुळे वाहनाच्या मायलेजवर परिणाम होतो का, याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या शंकांवरही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. वाहन उत्पादक कंपन्या तसेच वाहन आणि इंजिन चाचणी संस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाहनाच्या मायलेजवर केवळ इंधनाचा प्रकारच परिणाम करत नाही, तर इतर अनेक घटकही त्यासाठी कारणीभूत असतात..ई-20 संदर्भात अभ्यासाचे निष्कर्षगडकरी यांनी सांगितले की, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (IIP) डेहराडून, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) आणि ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) यांनी संयुक्तपणे दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांवर ई-20 इंधनाच्या परिणामांचा अभ्यास केला होता.या अभ्यासातून कार आणि दुचाकी वाहनांच्या इंजिनमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या बदलांची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच, जुन्या वाहनांच्या कार्यक्षमतेत कोणताही लक्षणीय फरक आढळला नाही. ई-20 इंधनाचा वापर करताना इंजिन किंवा इतर यंत्रणेमध्ये कोणतीही असामान्य झीजही दिसून आली नसल्याचे सरकारने नमूद केले..Nitin Gadkari Deepfake Row : एक्स, मेटा अन् गुगलवर होणार कारवाई? E20 पेट्रोल वादात नाव ओढल्याने मंत्री नितीन गडकरी कोर्टात; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण.कोणत्या बाबींमध्ये आढळली नाही समस्या?अभ्यासादरम्यान वाहन चालवण्याची सुलभता, इंजिन सुरू होण्याची क्षमता, धातूंसोबतची सुसंगतता आणि प्लास्टिकच्या भागांशी असलेली सुसंगतता या विविध निकषांची तपासणी करण्यात आली. या सर्व बाबींमध्ये कोणतीही अडचण किंवा तांत्रिक समस्या आढळून आली नसल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.मात्र, १ एप्रिल २००५ पासून लागू झालेल्या आणि २०१६ पूर्वी उत्पादित झालेल्या बीएस-3 वाहनांच्या चाचण्यांमध्ये काही रबरचे भाग आणि गॅस्केट बदलण्याची गरज भासू शकते. हे बदल नियमित देखभाल आणि सर्व्हिसिंगच्या वेळी सहज करता येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..वॉरंटी क्लेम सुरूच राहणारसरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ई-20 इंधन वापरणाऱ्या वाहनांसाठी वाहन उत्पादक कंपन्या वॉरंटी क्लेम देणे सुरू ठेवणार आहेत. त्यामुळे ई-20 वापरणाऱ्या वाहनधारकांना वॉरंटीबाबत कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे.दरम्यान, ई-20 इंधनाच्या विरोधात येत्या काही दिवसांत तीन मोठे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. 'आप'चे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी २०२३ पूर्वी उत्पादित वाहनांसाठी ई-20 पेट्रोल सुरक्षित नसल्याचा दावा केला असून, १ ऑगस्ट रोजी या विषयावर संवाद कार्यक्रम आयोजित केला आहे. तसेच, परिवहन संघटनांनी ४ ऑगस्ट रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे..E20 Petrol वादात E20 जनता पार्टीची एंट्री!; गडकरी अडचणीत? काय आहे संपूर्ण वाद? | Nitin Gadkari.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.