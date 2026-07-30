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E20 टाकल्याने वाहनाच्या कोणत्या गाड्यांचे होईल नुकसान? 'हे' पार्ट होणार खराब; सरकारने दिली महत्त्वाची माहिती

Government Clarifies E20 Fuel Impact on Pre-2016 BS3 Vehicles : ई-20 इंधनाबाबत केंद्र सरकारने संसदेत महत्त्वाची माहिती दिली असून, २०१६ पूर्वीच्या काही बीएस-3 वाहनांमध्ये रबरचे भाग बदलण्याची गरज लागू शकते
E20 Fuel Update: Government Clarifies Impact on Older BS3 Vehicles

E20 Fuel Update: Government Clarifies Impact on Older BS3 Vehicles

esakal

Sandip Kapde
Updated on

ई-20 इंधनाच्या वापराबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने संसदेत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, १ एप्रिल २००५ पासून लागू झालेल्या आणि २०१६ पूर्वी उत्पादित झालेल्या बीएस-3 वाहनांमध्ये ई-20 इंधनाचा वापर केल्यास काही रबरचे भाग आणि गॅस्केट बदलण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते. मात्र, हे बदल वाहनाच्या नियमित सर्व्हिसिंगदरम्यान सहजपणे करता येतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

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