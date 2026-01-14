आता शेणातून होणार हजारो रुपयांची कमाई! योगी सरकारचा 'मास्टर प्लॅन' वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

उत्तर प्रदेशात आता शेण केवळ खत म्हणून नाही, तर चक्क इंधन म्हणून अर्थव्यवस्थेला गती देणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात अशा एका ऊर्जा मॉडेलवर काम सुरू आहे, जिथे शेणापासून 'कंप्रेस्ड बायोगॅस' (CBG) तयार केला जाईल. या प्रकल्पामुळे पेट्रोलियम पदार्थांवरील अवलंबित्व कमी होईलच, पण त्यासोबतच राज्यातील हजारो गोपालकांसाठी उत्पन्नाचा एक कायमस्वरूपी मार्ग मोकळा होणार आहे..पेट्रोल-डिझेलच्या आयातीत होणार ५०० कोटींची बचतउत्तर प्रदेश सरकारच्या या धोरणानुसार, मोठ्या प्रमाणावर शेणापासून बायोगॅस बनवून त्याचे शुद्धीकरण केले जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, जर राज्यात एक लाख गाईंच्या शेणापासून मिथेन वायू गोळा केला, तर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीमध्ये वर्षाला सुमारे ५०० कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. हा गॅस घरगुती वापरासाठी (LPG ला पर्याय) आणि वाहनांच्या इंधनासाठी सहज वापरता येणार आहे..राज्यात प्रकल्पांचे जाळे पसरलेउत्तर प्रदेशात २०२२ पासून आतापर्यंत २६ हून अधिक सीबीजी (CBG) प्लांट यशस्वीपणे सुरू झाले आहेत. लखनौ, गोरखपूर, मथुरा, मेरठ आणि बरेली यांसारख्या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन आधीच सुरू झाले आहे. याशिवाय, २१ नवीन प्रकल्प सध्या बांधकामाच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. गो-सेवा आयोगाच्या माहितीनुसार, एका देशी गाईपासून दररोज सरासरी १० किलो शेण मिळते, ज्यातून मोठ्या प्रमाणात मिथेनयुक्त वायू तयार होऊ शकतो..गावांना बनवणार आत्मनिर्भरया मॉडेलचा सर्वात मोठा फायदा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आणि गोपालकांना होणार आहे. पूर्वी जे शेण केवळ शेतात टाकले जायचे, त्याला आता हक्काची किंमत मिळणार आहे. बाराबंकी आणि मथुरेतील गौशाळांनी हा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आहे. शेणापासून ऊर्जा निर्माण करण्याच्या या प्रक्रियेत जे उप-उत्पादन निघते, त्याचा वापर 'जैविक खत' म्हणून करता येतो. यामुळे शेतीचा खर्च कमी होऊन उत्पादकता वाढणार आहे..स्वच्छ इंधन आणि रोजगाराची संधीपर्यावरणपूरक इंधनाला प्रोत्साहन देण्यासोबतच, या उद्योगामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा हा दृष्टीकोन उत्तर प्रदेशला 'रिन्यूएबल एनर्जी' क्षेत्रात देशातील अग्रगण्य राज्य बनवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. गाय आता खऱ्या अर्थाने उत्तर प्रदेशच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची धुरी बनणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.