जम्मू-काश्मीरमधील डोडामध्ये आज भूकंपाचे हादरे; पहाटे पावणेपाचला हादरली जमीन

जम्मू-काश्मीर : जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा भूकंपाचे झटके अनुभवायला मिळाले आहेत. रविवारी सकाळी लोक साखर झोपेत असताना जम्मू-काश्मीरमधील डोडामध्ये भूकंपाच्या हादऱ्यांनी लोक हडबडून जागे झाले. याबाबतचं वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलं आहे. रविवारी सकाळी चार वाजून 40 मिनिटांनी डोडाच्या जवळ भूकंपाचे झटके बसले. नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजीच्या सांगण्यानुसार, हा भूकंप 2.9 रिश्टर स्केल इतका होता.

