भारतातील तीन राज्यांत भूकंप; अशी आहे सद्यस्थिती...

नवी दिल्ली : भारतातील तीन राज्यांत आज (गुरुवार) सकाळी एकापाठोपाठ एक असे भूकंपाचे धक्के जाणवले. हिमाचल प्रदेश, गुजरात त्यानंतर आसाममध्ये भूंकप झाला. मात्र, त्यामध्ये कोणतेही नुकसान झाले नसल्याची माहिती दिली जात आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजीच्या मते, गुजरातच्या राजकोटमध्ये स्थानिक वेळेनुसार, आज सकाळी 7 वाजून 40 मिनिटांनी भूकंपाचे धक्के जाणवले. या भूकंपाची तीव्रता 4.5 रिश्टर स्केल इतकी होती. तर आसाममध्ये करीमगंजमध्ये सकाळी 7 वाजून 57 मिनिटांनी भूकंप झाला. रिश्टर स्केलवर याची तीव्रता 4.1 इतकी नोंदविण्यात आली.

An earthquake with a magnitude of 4.1 on the Richter Scale hit Karimganj in Assam today at 7:57 am: National Center for Seismology pic.twitter.com/u2QIDP71P0

— ANI (@ANI) July 16, 2020