ब्रेकिंग : आसाम, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये भुकंपाचे धक्के

नवी दिल्ली : उत्तर भारतातील आसाम, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये भुकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. 5.4 रिश्टर स्केल इतक्या तीव्रतेचा भुंकप सिक्कीम-नेपाळ बॉर्डरवर जाणवल्याची माहिती नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजीने दिली आहे. यामध्ये कसल्याही प्रकारची जीवित अथवा वित्तहानी झाल्याची माहिती अद्याप आलेली नाहीये. याबाबतची सविस्तर माहिती येणे बाकी आहे. Earthquake tremors also felt in parts of Assam, Bihar and West Bengal. — ANI (@ANI) April 5, 2021

Web Title: Earthquake tremors also felt in parts of Assam Bihar and West Bengal