नवी दिल्ली : देशाची राजधानी दिल्ली आणि परिसरात भूकंपाचे झटके जाणवले आहेत. तसेच शेजारील चार राज्यांमध्येही हे भूकंपाचे झटके जाणवले आहेत. सुमारे २० सेकंदांपर्यंत हे झटके जाणवले. 5.7 रिश्टर स्केलचा हा भूकंप असल्याचं समोर आलं आहे. (Earthquakes in Delhi NCR Four neighboring states were also shaken)

EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre) या भूकंप मापन संस्थेच्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीरच्या किश्तवाड-दोडापासून आग्नेय दिशेला ३० किमीवर या भूकंपाचे केंद्र होते. दुपारी १.३३ मिनिटांनी हे झटके जाणवले. (Latest Marathi News)

दरम्यान, श्रीनगरच्या एका रहिवाशानं सांगितलं की, भूकंपाचे झटके जाणवल्यानं शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं होतं. त्याचबरोबर दुकानांमध्ये जे लोक होते त्यांनी तात्काळ बाहेर धाव घेतली. हा अनुभव खरोखरच भीतीदायक होता. गेल्या आठवड्यात भूकंप झाला होता त्यापेक्षा हा भूकंप जास्त तीव्र होता, असंही या स्थानिकानं सांगितलं. (Marathi Tajya Batmya)