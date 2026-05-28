Ebola Case: काळजी वाढवणारी बातमी! काँगोहून आला अन् तब्येत बिघडली… अहमदाबादमध्ये इबोलाच्या संशयाने खळबळ, ४ जण आयसोलेट

अहमदाबाद : आफ्रिकेतील काँगो देशातून भारतात परतलेल्या एका ३७ वर्षीय व्यावसायिकाला इबोलाच्या संशयावरून अहमदाबादच्या सरकारी रुग्णालयात विलगीकरण कक्षात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे गुजरातसह देशभरातील आरोग्य यंत्रणेत खबरदारीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..रुग्णाची स्थिती आणि उपाययोजनाआरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रुग्णाची प्रकृती सध्या स्थिर आहे आणि त्याचे तापमान नियंत्रणात आहे. डॉक्टरांचे विशेष पथक सतत त्याच्यावर नजर ठेवून आहे. चाचणीचे निकाल येण्याची सर्वत्र उत्सुकता आहे.खबरदारीचा भाग म्हणून या व्यावसायिकाच्या संपर्कात आलेल्या तीन व्यक्तींना वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये विलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे. त्यांचेही नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. यात त्याचे दोन साथीदार आणि आणखी एक संपर्कातील व्यक्तीचा समावेश आहे..प्रवासाचा इतिहास आणि लक्षणेहा व्यावसायिक या महिन्यात काँगोहून थेट मुंबईत आला होता. मुंबईत पाच दिवस राहिल्यानंतर कामाच्या निमित्ताने त्याने सिल्वासा आणि दमण येथे भेटी दिल्या. त्यानंतर २२ मे रोजी तो वडोदरा येथे पोहोचला. २६ मे रोजी त्याची तब्येत अचानक बिघडली. सुरुवातीला सौम्य ताप, सर्दी आणि खोकला अशी सामान्य लक्षणे दिसली. मात्र, त्याच्या आफ्रिका प्रवासाचा इतिहास समजताच डॉक्टरांनी तातडीने सावधगिरी बाळगली आणि त्याला अहमदाबादला हलवण्यात आले.गुजरातचे आरोग्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. सध्या इतर कोणत्याही व्यक्तीमध्ये इबोलासदृश लक्षणे आढळली नाहीत. तरीही सर्व आवश्यक तपासणी आणि देखरेख सुरू आहे..बंगळूरुतील समांतर घटनाअशाच प्रकारची एक घटना कर्नाटकातील बंगळूरुमध्येही घडली होती. युगांडाहून आलेल्या एका महिलेला इबोलाच्या संशयावरून विलगीकरणात ठेवण्यात आले होते. मात्र, तिच्या चाचणीचा अहवाल पूर्णपणे नकारात्मक आला होता..जागतिक पार्श्वभूमीजागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) अलीकडेच काँगो आणि युगांडातील इबोलाच्या उद्रेकाला सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी जाहीर केले आहे. इबोला हा अत्यंत गंभीर आजार आहे जो मानव आणि प्राण्यांमधून वेगाने पसरू शकतो. लक्षणे दिसल्यानंतर त्वरित उपचार आणि विलगीकरण आवश्यक असते.गुजरात आरोग्य विभागाने याला केवळ खबरदारीचा उपाय म्हणून हाताळले आहे. प्रशासनाने जमिनीवर सर्व आवश्यक व्यवस्था केली असून, परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे. चाचणी निकालानंतरच पुढील कार्यवाही निश्चित होईल. सध्या घाबरण्याचे कारण नाही, असे आरोग्य अधिकाऱ्यांचे मत आहे.