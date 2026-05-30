Ebola Virus: इबोला व्हायरसचा उद्रेक! ९०० हून अधिक जणांना संसर्ग, २२३ रुग्णांचा मृत्यू; नवीन स्ट्रेन किती धोकादायक?

Ebola virus outbreak 2026: इबोला व्हायरलच्या नवीन स्ट्रेनने सध्या जगभरातल्या देशांची झोप उडवली आहे. हा नवीन स्ट्रेन अत्यंत घातक मानला जातोय, कारण आतापर्यंत याचे ९०० हून अधिक संशयित रुग्ण आढळले आहेत. तर २२३ जणांचा मृत्यू झालाय. तज्ज्ञांच्या मते, हा स्ट्रेन वेगाने संसर्ग पसरवतो आणि सध्या यावर पूर्णपणे मंजूर झालेली कोणतीही लस किंवा विशिष्ट उपचार उपलब्ध नाहीत..आफ्रिकन देश 'डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो' आणि 'युगांडा'मध्ये इबोला व्हायरसचा संसर्ग अत्यंत वेगाने पसरत आहे. या आजाराची गंभीर परिस्थिती पाहता जागतिक आरोग्य संघटनेने याला 'आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी' घोषित केले आहे. यावेळी समोर आलेला इबोलाचा नवीन स्ट्रेन 'बुंडीबुग्यो स्ट्रेन' नावाने ओळखला जातोय..वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, इबोला व्हायरस हा कोरोनापेक्षाही कितीतरी पटीने जास्त जीवघेणा आहे. कोरोनामध्ये मृत्यूचे प्रमाण खूप कमी होते, मात्र इबोलाचा मृत्यूदर तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो; म्हणजेच संसर्ग झालेल्या एकूण रुग्णांपैकी अर्ध्या रुग्णांचा मृत्यू होण्याचा धोका असतो..कसा पसरतो?दिलासादायक बाब म्हणजे, हा व्हायरस कोरोनासारखा हवेतून वेगाने पसरत नाही. इबोलाचा संसर्ग हा बाधित व्यक्तीच्या रक्त, घाम, लाळ किंवा शरीरातील इतर द्रव पदार्थांच्या थेट संपर्कात आल्यामुळे होतो. हवेद्वारे प्रसार होत नसल्याने याचा जागतिक महामारी बनण्याचा धोका कोरोनाच्या तुलनेत कमी आहे..भारताला किती धोका?भारतामध्ये अद्याप इबोलाचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही, परंतु केंद्र सरकारने पूर्ण खबरदारी घेत पूर्वतयारी सुरू केली आहे. आरोग्य मंत्रालयाने कांगो, युगांडा आणि दक्षिण सुदानमधून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी विशेष 'हेल्थ अॅडव्हायझरी' जारी केली आहे. विमानतळांवर प्रवाशांची तपासणी वाढवण्यात आली असून क्वारंटाईन व्यवस्था मजबूत करण्यात आली आहे.