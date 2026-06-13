Rangmahal: उत्तरेत पेशवा बाजीरावांच्या शौर्याची साक्ष! 'रंगमहल' किल्ल्यात दडलेले आहेत अनेक ऐतिहासिक रहस्ये

बदल हा निसर्गाचा नियम आहे आणि काळाच्या ओघात जगात असे अनेक बदल झाले, जे कधी कोणाला आवडले तर कधी कोणाला नाही. परंतु, या बदलानंतरही जर काही जिवंत राहत असेल, तर त्या केवळ आठवणी असतात. या आठवणी एकतर पुस्तकांमध्ये कथांच्या रूपाने नोंदवलेल्या असतात किंवा मग त्या खुणांच्या रूपाने शिल्लक राहतात, ज्या आज भुतकाळातील भव्य वास्तू आणि खंडहर बनून उभ्या आहेत..भारतीय इतिहासात अनेक राजे आले आणि गेले, पण आजही अनेक राजवाडे आणि किल्ले त्या राजांच्या वैभवाची आठवण करून देतात. असाच एक ऐतिहासिक आणि पोलादी भिंतींचा किल्ला मध्य प्रदेशातील दमोह जिल्ह्यातील हटा (Hatta) शहरात 'सुनार नदीच्या' (Sunar River) काठावर दिमाखात उभा आहे, ज्याला जग 'रंगमहल' (Rangmahal) या नावाने ओळखते.शतके उलटली, तरी या रंगमहालाच्या फौलादी भिंती, बुलंद दरवाजे आणि किल्यामध्ये दफन झालेल्या रहस्यमयी कथा आजही गोंड राजांच्या शौर्याची गाथा सांगत आहेत..घुंगरांच्या आवाजाची जागा आता सन्नाट्याने घेतलीएकेकाळी ज्या रंगमहालाच्या आत रान्यांच्या आणि नर्तकींच्या घुंगरांचे आवाज गुंजायचे, संगीत आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे फड रंगायचे, तिथे आज केवळ भीषण सन्नाटा पसरलेला आहे. असे सांगितले जाते की, या राजवाड्यातील राण्या स्वतः सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करायच्या.हा रंगमहल गोंड वंशाच्या (Gond Dynasty) राजांच्या मुख्य किल्ल्यांपैकी एक आहे. एका काळी या भव्य रंगमहालावर राजा हट्टेशाह यांचे शासन होते. या किल्ल्याची मूळ साखळी गोंड राजांच्या काळात बांधली गेली होती. परंतु, नंतरच्या काळात महाराजा छत्रसाल यांनी हा किल्ला पेशवे बाजीराव (Peshwa Bajirao) यांच्या स्वाधीन केला होता. काळाच्या ओघात या किल्ल्याचे राजे आणि राजे बदलत गेले..'हटा' नावाचा रंजक इतिहासहा रंगमहल हटा शहराच्या उजव्या काठावर वसलेला आहे. या शहराच्या 'हटा' नावामागे स्थानिक लोकांमध्ये दोन वेगवेगळ्या कथा प्रचलित आहेत:पहिली कथा: स्थानिक लोकांच्या मते, येथील प्रसिद्ध फकीर मलंगशाह यांच्या पवित्र आशीर्वादामुळे आक्रमक मुसलमानी सैन्याला येथून 'हटून' (मागे फिरून) जावे लागले होते, म्हणूनच या जागेचे नाव 'हटा' पडले.दुसरी कथा: इतिहासकारांच्या मते, गोंड राजा हट्टेशाह यांनी ही नगरी वसवली होती, म्हणूनच त्यांच्या नावावरून या शहराला 'हटा' असे नाव मिळाले..९ राजवंशांचे ऐतिहासिक केंद्र; १३०० ईस्वीचा जुना वारसापुरातत्व विभागाच्या (ASI) अभिलेखागारात कार्यरत असलेले सुरेंद्र चौरसिया आणि किल्ल्याचे सुरक्षा कर्मचारी गजानंद सैनी यांनी सांगितले की, राजाने आपल्या मनोरंजनासाठी आणि सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी या विशेष 'रंगमहालाची' निर्मिती केली होती. सध्या हा संपूर्ण परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या जबलपूर मंडळाच्या सागर उपमंडळांतर्गत संरक्षित करण्यात आला आहे.हा किल्ला सुमारे १३०० ईस्वी काळातील असून एका एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रात पसरलेला आहे. या ऐतिहासिक जागेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे या एकाच महालावर गोंड, बुंदेला छत्रसाल, मराठा-पेशवा, गुप्त, परिहार, कलचुरी, खिलजी, मुघल आणि पेशवा अशा तब्बल ९ वेगवेगळ्या शक्तिशाली राजवंशांनी वेगवेगळ्या कालखंडात राज्य केले आहे..वास्तुकलेचा अद्भूत नमुना: प्राचीन 'बावड़ी' (विहीर)नगरचे ज्येष्ठ व्याख्याते मनोज जैन यांनी सांगितले की, हटा शहर हे सुरुवातीपासूनच बुंदेलखंड आणि महाकौशल प्रांतातील सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे मुख्य केंद्र राहिले आहे, ज्याचा जिवंत पुरावा म्हणजे हा रंगमहल आहे. या महालाच्या आत एक अत्यंत प्राचीन आणि भव्य 'बावड़ी' (Stepwell / विहीर) आहे. या विहिरीचे वास्तू सौंदर्य आणि दगडी कोरीव काम इतके प्रगत आहे की, ते पाहताच पर्यटक थक्क होतात. दुर्दैवाने, सध्या हा ऐतिहासिक महाल काही प्रमाणात अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडला असून, खंडहर बनलेल्या या राष्ट्रीय वारशाचे संवर्धन करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.प्राचीन इतिहास आणि बुंदेलखंडच्या वास्तुकलेचा अभ्यास करण्यासाठी देश-विदेशातील अनेक शोधार्थी (Researchers) दमोहच्या या ऐतिहासिक 'रंगमहल' किल्ल्याला आणि त्यातील प्राचीन पायऱ्यांच्या विहिरीला (Stepwell) भेट देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.