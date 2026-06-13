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Rangmahal: उत्तरेत पेशवा बाजीरावांच्या शौर्याची साक्ष! 'रंगमहल' किल्ल्यात दडलेले आहेत अनेक ऐतिहासिक रहस्ये

Historical significance of Rang Mahal Fort: गोंड, बुंदेला, मराठा-पेशवा ते मुघल अशा नऊ राजवंशांच्या उत्थान-पतनाची साक्ष देणारा, सुनार नदीकाठी दिमाखात उभा असलेला दमोहच्या हटातील ‘रंगमहल’ किल्ला आजही बाजीरावांच्या शौर्यकथांनी दुमदुमतो
Hidden Chapters of Maratha History Preserved Within the Walls of Rang Mahal Fort

Hidden Chapters of Maratha History Preserved Within the Walls of Rang Mahal Fort

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बदल हा निसर्गाचा नियम आहे आणि काळाच्या ओघात जगात असे अनेक बदल झाले, जे कधी कोणाला आवडले तर कधी कोणाला नाही. परंतु, या बदलानंतरही जर काही जिवंत राहत असेल, तर त्या केवळ आठवणी असतात. या आठवणी एकतर पुस्तकांमध्ये कथांच्या रूपाने नोंदवलेल्या असतात किंवा मग त्या खुणांच्या रूपाने शिल्लक राहतात, ज्या आज भुतकाळातील भव्य वास्तू आणि खंडहर बनून उभ्या आहेत.

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