उत्तर प्रदेशसह 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांसंदर्भात आयोगाचं मोठं पाऊल; पाचही राज्यांच्या मुख्य सचिवांना महत्त्वाचे निर्देश

No Home District Postings for Officers: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पूर्वतयारीला भारतीय निवडणूक आयोगाने अधिक गती दिली आहे. मंगळवारी निवडणूक आयोगाने या पाचही राज्यांच्या मुख्य सचिवांना अधिकृत पत्र पाठवून महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.या आदेशानुसार, कोणत्याही अधिकाऱ्याची त्याच्या गृहजिल्ह्यात अथवा गृहक्षेत्रात नियुक्ती केली जाऊ नये. याशिवाय निवडणूक प्रक्रियेशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जोडल्या गेलेल्या अधिकाऱ्यांची केवळ त्यांच्या गृहक्षेत्रातच नव्हे, तर मागील विधानसभा निवडणूक अथवा पोटनिवडणुकीदरम्यान ते ज्या मतदारसंघांमध्ये कार्यरत होते, त्या जागांवरही नियुक्ती करण्यास आयोगाने स्पष्ट मनाई केली आहे..उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान विधानसभा निवडणुका पार पडण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये निवडणूक आयोगाने जानेवारी महिन्यात या निवडणुकांची घोषणा केली होती..Emergency Alert: ब्रिटन, अमेरिकेनंतर जपानही अलर्ट मोडवर! घरात ३ दिवसांचा अन्न-पाण्याचा साठा करा; नेमका धोका काय?.सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ पाहिला असता, उत्तर प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाळ २२ मार्च २०२७ रोजी, उत्तराखंडचा २८ मार्च २०२७ रोजी, पंजाबचा १६ मार्च २०२७ रोजी, गोव्याचा १३ मार्च २०२७ रोजी, तर मणिपूर विधानसभेचा कार्यकाळ १४ मार्च २०२७ रोजी संपुष्टात येत आहे..सध्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या चार राज्यांत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे, तर पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बसप, आप, एआयएमआयएम यांसह विविध प्रादेशिक पक्षांनी आतापासूनच प्रचार आणि राजकीय रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.