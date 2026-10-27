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उत्तर प्रदेशसह 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांसंदर्भात आयोगाचं मोठं पाऊल; पाचही राज्यांच्या मुख्य सचिवांना महत्त्वाचे निर्देश

ECI Orders 5 States Ahead of Polls: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान विधानसभा निवडणुका पार पडण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये निवडणूक आयोगाने जानेवारी महिन्यात या निवडणुकांची घोषणा केली होती.
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संतोष कानडे
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No Home District Postings for Officers: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पूर्वतयारीला भारतीय निवडणूक आयोगाने अधिक गती दिली आहे. मंगळवारी निवडणूक आयोगाने या पाचही राज्यांच्या मुख्य सचिवांना अधिकृत पत्र पाठवून महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत.

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