Supreme Court SIR hearing: ''विरोधकांच्या याचिका केवळ एका बातमीवर आधारलेल्या'', SIR प्रकरणी निवडणूक आयोगाचे कोर्टात प्रतिज्ञापत्र

Election Commission affidavit: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कथित एकतर्फी कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या आणि विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या विरोधकांच्या याचिकांवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर प्रत्युत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. विरोधकांच्या या याचिका केवळ एका बातमीवर आधारलेल्या असल्याचा दावा आयोगाने केलाय. तसेच कामकाजातील कथित गैरप्रकारांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.एसआयआरशी संबंधित जून २०२५, ऑक्टोबर २०२५ आणि मे २०२६ मधील तिन्ही अधिकृत आदेश सर्वसंमतीने घेण्यात आले होते, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र स्वतः मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या पूर्ण संमतीने दाखल करण्यात आले असून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कामकाजापासून बाजूला ठेवण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला आयोगाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे..या प्रकरणी दाखल विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीत सामाजिक कार्यकर्ते राकेश कुमार सिंह, वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, राहुल गांधींसह 'इंडिया' आघाडीतील १३ नेते आणि एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांच्या याचिकांचा समावेश आहे..Rahul Gandhi reply to Delhi traders : "मोदींना सांगा 'आरोपी नंबर ४' ला हटवा, ३० सेकंदांत आंदोलन थांबवतो!"; १० हजार कोटींच्या नुकसानीच्या पत्रावर राहुल गांधींची थेट अट.या याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या बैठकांशी संबंधित सर्व मूळ दस्तऐवज न्यायालयात मागवण्याची, संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची, देशभरातील एसआयआर प्रक्रियेची तपासणी करण्याची आणि सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सीईसींना कामकाजापासून दूर ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी ५ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती..आयोगाने हेदेखील स्पष्ट केले की, ज्या मतदारांच्या जुन्या नोंदींचे मॅपिंग झालेले नाही, त्यांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलवण्याची आवश्यकता नसून बीएलओ स्वतः त्यांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे गोळा करतील. केवळ अपवादात्मक स्थितीतच सुनावणी घेतली जाईल आणि शक्य असेल तिथे ती ऑनलाइन असेल. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच महाभियोगाची घटनात्मक प्रक्रिया आवश्यक असल्याने, त्यांना कामकाजापासून रोखण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी कायद्यानुसार ऐकण्यायोग्यच नाही, असा युक्तिवाद आयोगाने केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.