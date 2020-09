ईडीची मोठी कारवाई; चंदा कोचर यांच्या पतीला अटक

नवी दिल्ली - सक्तवसुली संचालनालयाने ICICI Bank Videocon प्रकरणी आयसीआयसीआयच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना अटक केली आहे. ईडीने गेल्या वर्षी चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर, व्हिडिओकॉन समुहाचे वेणुगोपाल धूत आणि काही जणांविरुद्ध आयसीआयसीआय बँकेतून व्हिडिओकॉन समुहाला 1875 कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी देण्याच्या प्रकरणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.

सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या जोरावर ईडीने ही कारावाई केली होती. सीबीआयने या प्रकरणी चंदा कोचर, दीपक कोचर आणि धूत यांच्या कंपन्या व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल लिमिटेड(व्हीआयईएल) आणि व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड विरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. सीबीआयच्या एफआय़आरमध्ये सुप्रीम एनर्जी आणि दीपक कोचर यांच्या न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स यांचेही नाव आहे. सुप्रीम एनर्जीची स्थापना धूत यांनी केली होती.

